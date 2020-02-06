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7 февраля • обновлено в 08:22
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Молодые украинцы массово уезжают в Польшу: неутешительные результаты исследования

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На протяжении 2019 года в Польшу выехало рекордное количество украинской молодежи возрастом до 25 лет.

Согласно социологическому исследованию, самой большой группой трудовых мигрантов из Украины стали люди в возрасте от 26 до 35 лет. При этом их доля за год уменьшилась на 2%, сообщает ЕП.

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С 21 до 29,2% возросла доля молодежи до 36 лет. Большинство из них приехали работать в Польшу после окончания учебы.

Молодые украинцы массово уезжают в Польшу

Молодые украинцы массово уезжают в Польшу

delo.ua

Доля мигрантов в возрасте 36-46 лет составила 23,1%, а в возрасте 46-55 лет – 13,2%. Количество мужчин на зароботках снизилось на 3%. Одновременно на треть стало меньше рабочих, которые не знают польского языка.

Стоит отметить, что в 2018 году более 40% украинцев были готовы работать в Польше за минимальную часовую ставку. В прошлом году таких оказалось только 6%.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Германии на заработках внезапно умер житель Днепропетровщины.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Украина - Польша
Место
Польша
Тег
заробитчане
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Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
А что им остаётся делать если алегархи никак нажраться не могут а платят 2копейки.Так вот пусть сами и работают.
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
помaйдaнили и в Польшу работать)))
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь[] ---- https://cuz.su/menso
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