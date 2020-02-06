Молодые украинцы массово уезжают в Польшу: неутешительные результаты исследования

На протяжении 2019 года в Польшу выехало рекордное количество украинской молодежи возрастом до 25 лет.

Согласно социологическому исследованию, самой большой группой трудовых мигрантов из Украины стали люди в возрасте от 26 до 35 лет. При этом их доля за год уменьшилась на 2%, сообщает ЕП.

С 21 до 29,2% возросла доля молодежи до 36 лет. Большинство из них приехали работать в Польшу после окончания учебы.

Молодые украинцы массово уезжают в Польшу delo.ua

Доля мигрантов в возрасте 36-46 лет составила 23,1%, а в возрасте 46-55 лет – 13,2%. Количество мужчин на зароботках снизилось на 3%. Одновременно на треть стало меньше рабочих, которые не знают польского языка.

Стоит отметить, что в 2018 году более 40% украинцев были готовы работать в Польше за минимальную часовую ставку. В прошлом году таких оказалось только 6%.

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