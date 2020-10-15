Молодые и здоровые люди могут не получить вакцину от COVID-19 до 2022 года – ВОЗ

Здоровым молодым людям, возможно, придется подождать до 2022 года, прежде чем им сделают прививку от коронавируса.

Первые зарегистрированные вакцины будут использованы в ограниченном количестве и для тех, кто подвергается наибольшему риску, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, пишет The Guardian.

По ее словам, вакцинировать в первую очередь следует медработников и тех, кто подвержен наибольшему риску.

Сваминатан уточнила, что, несмотря на проведенные многочисленные испытания вакцины против COVID-19, быстрое массовое производство препарата маловероятно.

Эксперт выразила надежду, что к 2021 году будет создана по крайней мере одна эффективная вакцина, однако она будет доступна только в "ограниченных количествах". Здоровым молодым людям, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину, заявила она.

Сваминатан также предостерегла от самоуспокоенности по поводу уровня смертности от коронавирусной инфекции, сказав, что с увеличением числа случаев смертность также будет расти.

"Рост смертности всегда отстает от роста случаев заболевания на пару недель, и мы не должны успокаиваться на том, что уровень смертности снижается", – подчеркнула она.

В мире на завершающем этапе клинических испытаний находится 10 вакцин-кандидатов против коронавируса. Согласно информации ВОЗ, достаточно данных для передачи регуляторным органам удастся собрать в период с декабря 2020-го до начала 2021 года.