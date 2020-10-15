Молодые и здоровые люди могут не получить вакцину от COVID-19 до 2022 года – ВОЗ
С начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка десятков вакцин
На сегодняшний день ВОЗ не одобрила ни одну из них
Ожидается, что первые вакцины будут зарегистрированы до конца года
Здоровым молодым людям, возможно, придется подождать до 2022 года, прежде чем им сделают прививку от коронавируса.
Первые зарегистрированные вакцины будут использованы в ограниченном количестве и для тех, кто подвергается наибольшему риску, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, пишет The Guardian.
По ее словам, вакцинировать в первую очередь следует медработников и тех, кто подвержен наибольшему риску.
Сваминатан уточнила, что, несмотря на проведенные многочисленные испытания вакцины против COVID-19, быстрое массовое производство препарата маловероятно.
Эксперт выразила надежду, что к 2021 году будет создана по крайней мере одна эффективная вакцина, однако она будет доступна только в "ограниченных количествах". Здоровым молодым людям, возможно, придется подождать до 2022 года, чтобы получить вакцину, заявила она.
Сваминатан также предостерегла от самоуспокоенности по поводу уровня смертности от коронавирусной инфекции, сказав, что с увеличением числа случаев смертность также будет расти.
"Рост смертности всегда отстает от роста случаев заболевания на пару недель, и мы не должны успокаиваться на том, что уровень смертности снижается", – подчеркнула она.
В мире на завершающем этапе клинических испытаний находится 10 вакцин-кандидатов против коронавируса. Согласно информации ВОЗ, достаточно данных для передачи регуляторным органам удастся собрать в период с декабря 2020-го до начала 2021 года.