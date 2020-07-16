26-летняя украинка, которую убитой нашли в польском городе Пулавы 14 июля, воспитывала двухлетнего сила и была жизнерадостной, работящей и имела планы на будущее.

Так о ней вспоминают друзья и знакомые, передает "ТСН". По их словам, убитую уважали все, кто ее знал. Покойная – уроженка Владимир-Волынского Майя В. Ее мать работает на одном из рынков города. По подозрению в ее убийстве задержали 45-летнего гражданина Молдовы.

Как сообщает dziennikwschodni, женщина с мужем были работниками на овощеперерабатывающем хозяйстве в гмине Вьявольниця. Жили в одном доме.

В Польшу убили 26-летнюю уроженку Владимир-Волынского Майю В. ТСН

Около 10:30 14 июля между ними вспыхнула ссора. 45-летний молдаванин, по словам очевидцев, выскочил из здания и начал дергать женщину перед домом, после чего потянул внутрь, где нанес ей ножевые ранения. 26-летнюю украинку доставили в специализированную больницу в Пулавах, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

В Польшу убили 26-летнюю уроженку Владимир-Волынского Майю В. ТСН

Пулавские полицейские поймали мужчину с поличным. Он не оказывал сопротивления. Чтобы допросить его, пришлось вызывать переводчика, поскольку человек не разговаривает по-польски. Подозреваемому в убийстве грозит до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Дело расследует районная прокуратура в Пулавах. Мотив преступления пока не известен.

Дом, где произошло убийство . Фото: dziennikwschodni.pl

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Пулавы (Польша) 14 июля убили 26-летнюю украинку. По подозрению в убийстве на месте происшествия задержали гражданина Молдовы.