Молодожены, которые устроили фотосессию на мемориале Героев Небесной Сотни во Львове, возмутили сеть

Во Львове молодожены устроили свадебную фотосессию на мемориале Героев Небесной Сотни.

Как сообщила в Facebook очевидец Алина Киреева, пара делала фотосессию на закате с фотографом.

"На замечание не реагировали. Молча фоткались, а потом себе пошли дальше", – написала она.

В сети возмутились таким поведением молодоженов.

"Идиоты какие-то и фотограф идиот", "Ничего святого", "Плюнули в душу семьям погибших и всем неравнодушным украинцам", "К сожалению, большинству людей "какаяразница" где фоткаться", "Это родители не вложили в головы ничего. Там звенит громче, чем металл на мемориале", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у мемориала Небесной Сотни в Киеве устроили бизнес с цветами.

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