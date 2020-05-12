Молодой врач рассказал, как вылечился от коронавируса

В Ужгороде 26-летний медик Михаил Данкович победил коронавирус, поскольку вовремя обратился к врачам и регулярно консультировался с ними во время лечебного процесса.

Об этом мужчина рассказал в комментарии "Первому кабельному", отметив, что до сих пор не знает, где мог подхватить вирус. Первые симптомы он почувствовал в начале апреля.

"5 апреля вечером у меня поднялась температура, началась боль в горле. Я чувствовал мышечную слабость и мышечную боль. Я измерил температуру. Температура тела была у меня 39,5", – рассказал врач.

На следующее утро он почувствовал жар, слабость, боль в мышцах и горле. Вскоре Данкович обратился к своему семейному врачу, к нему приехала скорая и сделала тест на COVID-19, который оказался позитивным.

Михаил Данкович

"Я бы не сказал, что это тяжелое было течение. Из-за того, что у меня не было кашля, не было задышки. У меня были высокая температура тела, мышечная боль, мышечная слабость и где-то на шестой день болезни я полностью потерял вкус и запах", – рассказал врач.

Он лечился амбулаторно, ежедневно консультируясь с семейным врачом. Уже на 10 день ему стало лучше и практически все симптомы пропали. Тест также дал отрицательный результат.

"Сколько бы вам не было лет, этот вирус очень легко подхватить. Даже молодые люди могут тяжело переносить это заболевание, это состояние. У меня есть знакомые, которые без сопутствующих патологий имели очень тяжелое течение этой болезни", – отметил Данкович.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 12 мая, в Украине зафиксировали 16 023 случаев заражения COVID-19. Всего за минувшие сутки обнаружено 375 новых случаев. Скончалось 17 человек, а выздоровели – 85.

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