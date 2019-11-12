Молодежи нет, одни пенсионеры: появились данные о переписи населения в "ДНР"

По состоянию на октябрь 2019 года в "ДНР" проживает 2 млн 270 тысяч людей, из них 944 тысячи живут в оккупированном Донецке.

Это данные переписи населения в "республике", которую оккупанты провели в первые две недели октября, написал в блоге на OBOZREVATEL донецкий блогер Макс Баринов.

"Народная власть" ранее заявляла, что результаты будут озвучены только во втором квартале 2020 года, но цифры появились уже сейчас. Эти данные, конечно, полный абсурд. Такое впечатление, что из "ДНР" никто не выезжал, хотя за период войны оккупированные города опустели, молодежи нет, остались одни пенсионеры", – сообщил блогер.

Перепись населения в "ДНР"

Перепись населения в "ДНР"

По его словам, по официальной статистике Министерства социальной политики Украины, за период с 2014 по ноябрь 2019-го, с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, выехало 1,4 млн чел.

"По данным статистики "ДНР", в Донецке в 2014-м проживало 949 тысяч людей, а сейчас, через за пять лет войны, 943 тысячи. По другим городам "ДНР" такие же данные. В реальности не может быть, чтобы население практически не уменьшалось. Наверное, террористы не знают, как им быть с реальными цифрами, поэтому, как всегда, обманывают людей дальше", – подытожил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, все "должностные" лица в "Донецкой народной республике" до конца 2019 года обязаны оформить российский паспорт, иначе их приравняют к изменникам.

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