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"Молодежь уже другая": журналист рассказал о громком фиаско "русского мира"

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Грузия за последние годы все больше отдалилась от "русского мира", добившись существенного прогресса в развитии.

Об этом рассказал в Facebook журналист Роман Бочкала, поделившись подробностями визита в известный курортный город Батуми. Он рассказал, что нынешняя грузинская молодежь плохо владеет русским языком, предпочитая общаться на английском.

"Грузинская молодёжь уже другая. Как бы кто не относился к Саакашвили, но ему удалось оторвать Грузию от РФ. Я же помню Батуми десять лет назад. Совок. Но при этом бесплатные курсы английского и гавань для инвестиций. Сегодня это самый динамично развивающийся город Черного моря. Геть від Москви в действии", - рассказал Бочкала.

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Место
ГрузияБатуми
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