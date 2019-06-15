"Молодежь уже другая": журналист рассказал о громком фиаско "русского мира"

Грузия за последние годы все больше отдалилась от "русского мира", добившись существенного прогресса в развитии.

Об этом рассказал в Facebook журналист Роман Бочкала, поделившись подробностями визита в известный курортный город Батуми. Он рассказал, что нынешняя грузинская молодежь плохо владеет русским языком, предпочитая общаться на английском.

"Грузинская молодёжь уже другая. Как бы кто не относился к Саакашвили, но ему удалось оторвать Грузию от РФ. Я же помню Батуми десять лет назад. Совок. Но при этом бесплатные курсы английского и гавань для инвестиций. Сегодня это самый динамично развивающийся город Черного моря. Геть від Москви в действии", - рассказал Бочкала.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне известный блогер высмеял российскую пропаганду на Донбассе, опубликовав показательные "пустые" фото.

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