План Авакова – це якась маячня. Мені не подобається, що він визначає тимчасовий період, коли на окупованому Донбасі може вживатися російська мова. Як на мене, слід ввести ті самі закони і ті самі умови, які діють загалом в Україні без будь-яких застережень. А якщо людям це не подобається, то нехай далі собі там сидять.

Це ж не в тому полягає донбаська трагедія, щоб ввести якісь закони. Це поки Путін не припинить агресію, доти постріли і загибель наших військових триватимуть. Ось в чому сенс трагедії на Донбасі, а не в тому, щоб думати, що для них зробити. А коли Путін піде – тоді можна буде вводити українські закони і не бавитися ні в які поступки окремого статусу чи в інші смішні умови.

Навіть якщо ВР прийняла би їх, це не означає, що російські війська звідти підуть. Це смішно. Окрім того, потім потрібно буде сідати за стіл переговорів із тими очільниками самопроголошених республік. Яким чином Аваков взагалі збирається це робити? Поки вони там є – це неможливо.

І взагалі, поки Донбас не буде повністю очищений - слід запровадити перехідний період. Не треба давати їм можливості висувати своїх депутатів, бо люди на Донбасі заражені тамтешньою ідеологією і не знати, скільки років вона ще триватиме. Виросла молодь, яка тішиться паспортам "ДНР". Якщо вони так щиро тішаться – це означає, що вони стали патріотами цих республік? Треба їх якось перевиховувати. Загалом мусить бути перехідний період до того, як окупований Донбас повністю ввіллється в Україну. Територіально вони можуть влитися, але щоб влитися духовно – це займе певний час.