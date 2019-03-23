"Молниеносно вернуть Крым Украине!" Фанат Путина внезапно взмолил о деоккупации

Журналист Евгений Гайворонский, который в 2014 поддержал аннексию, мечтает о возвращении Крыма под контроль Украины.

Пять лет назад он ходил в футболке с надписью "Россия" и отмечал день оккупации полустрова, однако после жизни с российскими властями поменял свое мнение. Видеозапись интервью Гайворонского каналу ATR на своей странице в Facebook опубликовал журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я заказываю молниеносное возвращения Крыма к Украине. Это больше не политический вопрос, а экологический. На севере Крыма экологическая катастрофа, уничтожено все из-за завода в Армянске", – сообщил крымчанин.

Также он рассказал, что так называемые власти препятствуют малому и среднему бизнесу, а туристам и местным жителям ограничивают свободный доступ к морю и паркам.

Евгений Гайворонский Facebook Евгений Гайворонский

"В Крыму все люди хотят вернуться в Украине, не по политическим, а экономическим мотивам. Жить в условиях современной России становится все сложнее", – подчеркнул Евгений Гайворонский.

Крымский журналист Евгений Гайворонский в 2014 году очень радовался приходу России. Ходил в футболке с Путиным, размахивал российским флажком. Но потом что-то пошло не так.

Прошло 5 лет, и теперь Гайворонский хочет, чтобы Крым снова вернулся в Украину. Не понравилось в Россиюшке pic.twitter.com/Cu9j8KxlQg — Денис Казанський (@den_kazansky) 22 марта 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, незаконная добыча песка в оккупированной Керчи привела к массовому загрязнению городского пляжа, что грозит Крыму экологической катастрофой.

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