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"Молниеносно вернуть Крым Украине!" Фанат Путина внезапно взмолил о деоккупации

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Журналист Евгений Гайворонский, который в 2014 поддержал аннексию, мечтает о возвращении Крыма под контроль Украины.

Пять лет назад он ходил в футболке с надписью "Россия" и отмечал день оккупации полустрова, однако после жизни с российскими властями поменял свое мнение. Видеозапись интервью Гайворонского каналу ATR на своей странице в Facebook опубликовал журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я заказываю молниеносное возвращения Крыма к Украине. Это больше не политический вопрос, а экологический. На севере Крыма экологическая катастрофа, уничтожено все из-за завода в Армянске", – сообщил крымчанин.

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Также он рассказал, что так называемые власти препятствуют малому и среднему бизнесу, а туристам и местным жителям ограничивают свободный доступ к морю и паркам.

Евгений Гайворонский

Евгений Гайворонский

Facebook Евгений Гайворонский

"В Крыму все люди хотят вернуться в Украине, не по политическим, а экономическим мотивам. Жить в условиях современной России становится все сложнее", – подчеркнул Евгений Гайворонский.

Как писал OBOZREVATEL, незаконная добыча песка в оккупированной Керчи привела к массовому загрязнению городского пляжа, что грозит Крыму экологической катастрофой.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Язин Михаил
Язин Михаил
В израиль пусть пиздует, мнение пархатых нам пох. У нас не вукраина.
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0
2
Панкратов Роман
Панкратов Роман
Язин Михаил, ну конечно, козломордый, в Украине нет антисемитизма, потому что Украина свободная, демократическая, толерантная страна. А ваша клоака чисто фашисткое образование. Вот так легко паляться тупые тролли.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
пару дней назад Гайваронский ответил мне что "тогда он не знал и 5% от того что знает сейчас о жизни в рф"....все равно впечатление ...- скользкий он.
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1
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Можем молниеносно вернуть Украине Гайворонского.
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3
Панкратов Роман
Панкратов Роман
Чугункин Клим, тролль - в Украине он предатель. ты чего - не понимаешь этого ?
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кирик вадим
кирик вадим
Чугункин Клим, мозги себе ты не вернёшь, аминь
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