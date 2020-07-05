Молитвы на Ивана Купала: как и кому молиться 6 и 7 июля

Праздник Ивана Купала (известный также как Иванов день или Купальская ночь) является самым показательным случаем сплетения церковных традиций и народных гуляний, которые церковь считает языческими.

Так, традиционно в рамках народных гуляний на Ивана Купала нужно до заката искупаться в водоеме, собрать полевые цветы и травы, сплетая их в венки, букеты и обереги. Также в ночь разжигают купальские костры, через которые принято прыгать.

Однако, кроме народной стороны праздника, есть и церковная, которая связана с праздником Рождества Иоанна Предтечи.

В этот день можно произнести несколько молитв, которые, как считается, буду иметь сильный эффект.

Молитвы к Иоанну Предтече

Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче,

постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов!

Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления,

не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием,

яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити,

иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

***

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но совокупляяся с вои небесными, молися ко Владыце за мене недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего: аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю; пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю, не вем, и к кому прибегну, да спасена будет душа моя? Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем, по Богородице, вем больша быти рожденных всех, ибо ты сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия: Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними.

Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, падшагося многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси: крещением омываяй грех, покаяние же проповедуяй во очищение коегождо дел скверных; очисти мя грехми оскверненнаго и понуди внити, аможе ничтоже скверно входит, во Царствие Небесное. Аминь.

Молитва, чтобы привернуть удачу и денежное везение

Как не прожить ни дня без соли,

Так пусть и удача с счастьем не смогут

Без рабы Божьей (имя) ни дня прожить.

Как люди соль мила и необходима,

Так и я, раба Божья (имя) буду

Удачей, счастьем и деньгами любима.

Ходи, счастье и удача, по пятам за мной,

Божьей рабой (имя).

В дом ко мне приходите,

И у меня живите.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Также 6 июля принято читать молитву к Агриппине Римской, чью память в этот день почетает православная церковь.

Агница Твоя, Иисусе, Агрипина зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою; но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наши.

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