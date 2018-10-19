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''Молитесь, как вам хочется!'' США выступили с важным заявлением об автокефалии Украины

4.3тЧитать материал на украинском

Госсекретарь США Майк Помпео поддержал создание в Украине единой православной автокефальной церкви.

Помпео подчеркнул, что не только он, но и официальный Вашингтон поддерживает возможность украинцев "молиться так, как им хочется".

"Соединённые Штаты вновь заявляют, что поддерживают религиозную свободу и свободу членов религиозных общин, в том числе украинского православного сообщества, осуществлять управление в своей религии в соответствии со своими верованиями и без внешнего вмешательства", — сказал госсекретарь США.

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"Толерантность, сдержанность и понимание — ключ к тому, чтобы люди с разной религиозной принадлежностью могли вместе жить и процветать в мире. Мы призываем представителей церкви и правительства активно продвигать эти ценности в связи с движением к созданию автокефальной Украинской православной церкви", — добавил Помпео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее РПЦ разорвала отношения с Константинополем, который решил продолжить процедуру предоставления Украине Томоса о независимости УПЦ.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Майк Помпео
Место
США
Объект
УПЦ КП
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Верховная Рада передала Андреевскую церковь в безвозмездное пользование Константинопольскому патриархату, потому что даже у него нет денег, чтобы платить в Киеве за коммуналку.
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
И после этого Украина будет уверять весь мир о своей независимости, а США о невмешательстве в дела других стран.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"и без внешнего вмешательства", — сказал госсекретарь США." Уже ржач.)))
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