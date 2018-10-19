''Молитесь, как вам хочется!'' США выступили с важным заявлением об автокефалии Украины

Госсекретарь США Майк Помпео поддержал создание в Украине единой православной автокефальной церкви.

Помпео подчеркнул, что не только он, но и официальный Вашингтон поддерживает возможность украинцев "молиться так, как им хочется".

"Соединённые Штаты вновь заявляют, что поддерживают религиозную свободу и свободу членов религиозных общин, в том числе украинского православного сообщества, осуществлять управление в своей религии в соответствии со своими верованиями и без внешнего вмешательства", — сказал госсекретарь США.

"Толерантность, сдержанность и понимание — ключ к тому, чтобы люди с разной религиозной принадлежностью могли вместе жить и процветать в мире. Мы призываем представителей церкви и правительства активно продвигать эти ценности в связи с движением к созданию автокефальной Украинской православной церкви", — добавил Помпео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее РПЦ разорвала отношения с Константинополем, который решил продолжить процедуру предоставления Украине Томоса о независимости УПЦ.