"Молчите в тряпочку!" Россиянин разозлил украинцев наглым заявлением

Сбежавший в Украину российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что ему трудно подобрать добрые слова о власти Киева, которая его "приютила", чем разозлил многих украинцев.

Как сообщил волонтер и координатор организации "Стоп Террор" Семен Кабакаев на своей странице в Facebook, данное заявление Пономарев сделал на одном из украинских шоу.

"Критиковать власть страны, которая меня приютила, как-то неудобно, а добрых слов сказать как-то трудно", - процитировал он слова россиянина.

Кабакаев возмутился тем, как оппозиционер посмел приехать в Украину и рассказывать что-либо о местной власти.

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"Мы сами разберемся, без ваших советов! Сиди себе спокойно и молчи. Почему вы сюда из РФ претесь? Потом начинаете что-то рассказывать. Езжай в Лондон, в США, Германию. Сидите там и просите полит-убежища. Тут что интересного? Что ты тут забыл?" - написал волонтер.

"Не могу не согласиться. Браво!" "Просить - они не очень понимают. Только когда осознают, что их будут бить и возможно даже ногами, тогда и ведут себя пристойно", "Обращаться к ним не стоит вообще, обращаться стоит к СМИ, которое его пригласило", - пишут пользователи сети.

Илья Пономарев

Как писал "Обозреватель", ранее украинец поставил на место россиянина в эфире КремльТВ.