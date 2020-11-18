Мокрый снег, мороз и шквальные ветры: Украине спрогнозировали погоду на 19 ноября

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду на четверг, 19 ноября, в Украине и Киеве: на всей территории ночью ожидается мороз, днем в разных регионах погода будет отличаться, однако существенных осадков не предвидится нигде.

Синоптическую ситуацию в Украине определит антициклон Thodo, написала Диденко на своей странице в Facebook, при этом погода не будет очень комфортной

Прогноз погоды на 19 ноября Facebook Наталья Диденко

"...с севера Европы и северо-запада будет подпирать другая воздушная масса, угрожать фронт далекого северного циклона, это противостояние выльется жителям запада и севера Украины в сильный неприятный ветер", – отметила Диденко.

Также сильный ветер ожидается в Крыму и на Приазовье.

Температура воздуха ближайшей ночью:

в восточных областях вероятно -7...- 13°С;

на остальной территории 0...- 5°С.

Днем 19 ноября на территории нашей страны ожидается 0...+ 5°С, на востоке – до 3 градусов мороза.

"Отдельный температурный статус в четверг будет иметь западная часть страны, он обещает быть теплым: ночью -1...+3°С, днем +5...+10°С. На дорогах местами гололедица", – написала Диденко.

В Киеве День украинской Гидрометслужбы будет сухим, ветреным и холодным. Ночью 0...-2°С, днем +2...3°С. В пятницу, 20 ноября, в столице ожидается дождь с переходом в мокрый снег.

Прогноз погоды на 19 ноября Facebook Наталья Диденко

Также Украину в ближайшие дни ждут магнитные бури, сообщила синоптик.

"Поэтому желательно с удвоенным вниманием отнестись к себе, своему здоровью, но без паники и хаотических движений к неврозу", – написала она.

Прогноз погоды на 19 ноября Facebook Наталья Диденко

Прогноз погоды на 19 ноября Facebook Наталья Диденко

Прогноз погоды на 19 ноября Facebook Наталья Диденко

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что народный синоптик Владимир Деркач отметил, что в период с 20 декабря может быть аномально теплая погода, которую он даже назвал "зимним бабьим летом". Однако спрогнозировал, что в последние дни 2020 все-таки ожидаются небольшие морозы и осадки в виде снега.