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29 октября • обновлено в 05:34
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Мокрый снег и похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

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В Украину во вторник, 29 октября, идет холодная и местами дождливая погода. Синоптики также предупредили о появлении мокрого снега.

Как уточняет Укргидрометцентр, в центральных, восточных, южных областях и на Прикарпатье местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

В южных областях ночью и утром ожидается туман. Ветер будет порывистый западный и северо-западный. Температура ночью 1-6° тепла, на востоке и юге 4-9°; днем 5-10°, в южной части 11-16.

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На Украину надвигается похолодание

"Прямий"

В Киеве 29 октября – без осадков, ветер преимущественно северо-западный. Понижение температуры ночью до 3-5° тепла, днем до 7-9°.

Мокрый снег и похолодание: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что начало ноября в Украине будет погожим, а температура воздуха еще продержится выше нуля. В отдельных регионах страны возможны небольшие дожди. Совсем холодно в стране станет лишь в конце ноября.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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