Украину накроет мокрым снегом: объявлен первый уровень опасности

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях 30 ноября синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. Специалисты предупредили о том, что погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

По прогнозу специалистов, в указанных областях возможен значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед.

Также на юге и востоке – порывы ветра 15-20 м/с.

На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица (И уровень опасности, желтый).

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 30 ноября Украину пересечет атмосферный фронт, который принесет в некоторые регионы дожди со снегом. На отдельных территориях Украины возможен снег с дождем, налипание мокрого снега, гололедица.

Ухудшения погоды следует ожидать в Сумской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Николаевской областях и в Кропивницком с районами. В меньшей степени непогода коснется Черниговщины.