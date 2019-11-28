Мокрый снег и до +12: синоптики предупредили о переменчивой погоде в Украине

В Украине в четверг, 28 ноября, снова ожидаются дожди, местами также выпадет мокрый снег.
Как передает Укргидрометцентр, осадки ожидаются ночью в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях, местами гололед (небольшой на западе, а на Закарпатье и в Карпатах – умеренный).
В остальных регионах осадков не прогнозируется. Температура ночью -3...+2°, днем 0...+5°, в большинстве южных и западных областей +4...+9°, в Одесской области и в Крыму до 12°.
Погода в Украине
Иллюстрация
В Киеве и области 28 ноября также будет сухо. Температура ночью от -3...+2°, днем 0...+5°.
Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, в Украине на Новый год 2020 будет морозно, однако осадки не ожидаются.
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