Мокрый и тяжелый снег: синоптики дали прогноз на предновогоднюю неделю

В предновогоднюю неделю в Украине ожидается переменная погода со снегом и дождем, резкими перепадами температуры, атмосферного давления и влажности.

Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, сообщает "Укринформ". "Перед Новым годом ожидается переменный характер погоды. Будут часто меняться атмосферные фронты со снегом на востоке и севере или мокрым снегом и дождем на западе и юге. На всей территории Украины температура будет колебаться от 3-8 мороза ночью, до 0-5 тепла днем", — подчеркнул он.

Так, на севере и востоке днем и ночью температура будет минусовой, днем на юге и западе будет плюсовая температура.

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Погода в целом по стране переменная с резкими перепадами атмосферного давления, влажности, температуры. Снег будет периодически падать и уплотняться из-за дождей.

По словам Кульбиды, аналогичная погода будет и в новогоднюю ночь — украинцы встретят праздник с мокрым и тяжелым снегом.

В Карпатах, по словам директора Гидрометцентра, погода будет замечательной, отдыхающие смогут покататься на лыжах.

Напомним, в Европе в предновогоднюю неделю будет тепло и влажно. В частности, в Италии и Испании – до +13 градусов, осадков не ожидается. На 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5...+8 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 23 декабря, морозы временно покинут все области Украины, но при этом по всей стране ожидаются дожди с мокрым снегом.