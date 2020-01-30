Мокро, но тепло: синоптик дала прогноз на последний день января по Украине

В пятницу, 31 января, погоду в Украине будет определять так называемый парад атмосферных фронтов, из-за чего на большей части территории страны пройдут дожди и мокрый снег.

Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сначала осадки будут идти в западных областях, на Винничине, Житомирщине и Киевщине

До вечера пятницы дожди со снегом придут уже в Одесскую область, Кропивницкий с районами, а также на Черкащина

Наталья Диденко дала прогноз на 31 января по Украине

"Все, что не попадает в этот список – без существенных осадков", – подчеркнула Диденко.

Что касается температуры воздуха 31 января, то она в течение дня составит +1... +5, на юге – до +4... + 9 градусов. Ветер будет юго-западный, порывистый и сильный.

В Киеве в этот день тоже ожидается влажная погода, периодически будет идти мокрый снег или дождь, ветер будет порывистым. Дневная температура воздуха в столице – примерно 3 градуса.

Карта погоды в Украине Facebook/Наталья Диденко

В то же время, добавила синоптик, в ближайшие выходные, 1-2 февраля, в Украине хоть и будет преобладать "сырая" погода, но потеплеет. Например, на западе будет до +7... +10, на юге – до +12 градусов.

"А на следующей неделе снова немного похолодает. Градусные качели будут продолжаться и в феврале, однако серьезные морозы маловероятны. Нынешняя зима держит фасон", – подытожила свой прогноз Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит около 5 градусов.

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