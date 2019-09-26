Мокро, но тепло: появился точный прогноз на конец сентября

Конец сентября принесет в Украину потепление и дожди почти по всей территории страны.

Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, дожди, скорее всего, будут проливными, пишут "Факты".

"Правда, в последние дни сентября столбики термометров, постепенно начнут подниматься. Но это потепление будет сопровождаться дождями", – подчеркнул он.

Напомним, в пятницу, 27 сентября, на территории Украины потеплеет, ожидается сухая погода.

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