Мокро, но тепло: появился точный прогноз на конец сентября

Конец сентября принесет в Украину потепление и дожди почти по всей территории страны.
Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, дожди, скорее всего, будут проливными, пишут "Факты".
"Правда, в последние дни сентября столбики термометров, постепенно начнут подниматься. Но это потепление будет сопровождаться дождями", – подчеркнул он.
Напомним, в пятницу, 27 сентября, на территории Украины потеплеет, ожидается сухая погода.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Зима в 2020 году в Украине начнется рано и сначала не будет слишком суровой.
В то же время британские метеорологи предупредили, что зима в Европе будет самой холодной за последние 30 лет.
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