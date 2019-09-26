Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Мокро, но тепло: появился точный прогноз на конец сентября

3.4т Читать материал на украинском

Конец сентября принесет в Украину потепление и дожди почти по всей территории страны.

Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, дожди, скорее всего, будут проливными, пишут "Факты".

"Правда, в последние дни сентября столбики термометров, постепенно начнут подниматься. Но это потепление будет сопровождаться дождями", – подчеркнул он.

Новости
Зальет дождями: синоптики пообещали резкую смену погоды в Украине

Напомним, в пятницу, 27 сентября, на территории Украины потеплеет, ожидается сухая погода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel