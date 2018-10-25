Мокро и ветрено: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В четверг, 25 октября, в Украине практически на всей территории страны сохранится дождливая погода. Температура воздуха составит +6... +9 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, дождей не будет лишь в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Также прогнозируется усиление ветра до 7-12 м/с.

В большинстве регионов воздух прогреется до +6... +8 градусов, в южных и восточных областях - до +9... +12.

В Киеве в четверг, 25 октября, без осадков. Температура воздуха +6... +8.

Напомним, влажную погоду на территорию Украины принес активный циклон с северо-запада Европы под названием Siglinde, который продержится несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали небольшое потепление.