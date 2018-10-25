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Мокро и ветрено: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

14.9тЧитать материал на украинском

В четверг, 25 октября, в Украине практически на всей территории страны сохранится дождливая погода. Температура воздуха составит +6... +9 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, дождей не будет лишь в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Также прогнозируется усиление ветра до 7-12 м/с.

В большинстве регионов воздух прогреется до +6... +8 градусов, в южных и восточных областях - до +9... +12.

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Снег, холод, сильный ветер: в Украине резко ухудшится погода
Мокро и ветрено: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Киеве в четверг, 25 октября, без осадков. Температура воздуха +6... +8.

Напомним, влажную погоду на территорию Украины принес активный циклон с северо-запада Европы под названием Siglinde, который продержится несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали небольшое потепление.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Объекты
погодаУкргидрометцентр
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