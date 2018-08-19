Все сегодня вспоминают, где и при каких обстоятельствах их застал дефолт 98-го. Меня он зацепил с неприлично позитивной стороны. Я только начала работать в адвокатуре, накоплений у меня еще никаких не было, так что терять особенно было нечего. Но тогда у меня как раз был разгар романа с моим будущим русским американским мужем, который гостил в этот момент в России, и поскольку его бюджет, в отличие от моего, был в американских тугриках, наш персональный дефолт выглядел вкусно и красиво. В пересчете на доллары все казалось нереально дешевым, и именно тогда я на всю жизнь наелась черной икры и трюфелей.

Девушка я была гордая, содержать себя не позволяла, но ухаживания съедобными борзыми щенками принимала. Не убегать же, право слово, из ресторана с криками "я не ем икру, дайте мне ухи из камской рыбы". Но хорошо запомнила историю, как он впервые решил меня приодеть. Она как раз в августе и приключилась.

Мы пришли в недешевый в масштабах моего скромного бюджета магазин с условием, что свои покупки я оплачиваю сама. Он выбрал мне юбку, которая стоила $200, но с учетом стремительно растущего курса для меня это были космические деньги. Сказать "это для меня дорого" моя юная гордость мне не позволила, и я невозмутимо продефилировала в примерочную, заранее обдумывая пути к отступлению - не мой размер, не моя длина, не мой цвет. Юбка, как назло, была шикарна и села как влитая, то есть вариант сказать "не подошла" отпал тут же. Когда я вышла из примерочной продемонстрировать товар лицом, мой спутник эффектно охнул под одобрительное гудение продавщиц. Мои слабые попытки пролепетать что-то в духе "куда я в ней ходить буду" утонули во всеобщем восторге. "Берем!" - заключил Серега.

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Я побрела переодеваться, прикидывая, сколько дней мне придется прожить на кефире с хлебом. Стала раздеваться. И только тут сообразила, что моя одежда куда-то пропала. Вылетела с большими глазами обратно в зал. Продавщицы, широко улыбаясь, сообщили, что покупка оплачена, мои вещи унес мой заботливый спутник и нужно только срезать бирку с юбки, чтобы я могла выйти из магазина прямо в ней. Ну, я и вышла. Я смущалась, краснела, возмущалась, сопротивлялась, ругалась, но была при этом совершенно счастлива. Вот такой у меня был личный дефолт. А юбка эта до сих пор присутствует в моем гардеробе и каждый раз, когда я ее надеваю, меня спрашивают "где ты нашла такую классную юбку?" :)