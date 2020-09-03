"Мои дети стали заложниками!" Маленьких украинцев не выпускают из Англии и никто не может помочь. Эксклюзив

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Украина закрыла границу для иностранцев. Однако этот запрет ударил и по украинцам – маленьких детей киевлянки Оксаны Пятикоповой, которые собирались вернуться домой в сопровождении бабушки, не пустили в самолет. Мама дошла уже и до МИДа, однако ситуации это не помогло.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Оксана Пятикопова – гражданка Украины, как и ее сыновья: шестилетний Максим и пятилетний Тимофей. Мальчики вместе с бабушкой уже должны были вернуться домой из Англии, однако их не пустили на борт самолета авиакомпании Wizz Air.

Как рассказала OBOZREVATEL мама мальчиков, ситуация просто из ряда вон.

"Мои дети застряли заграницей и не могут вернуться домой с родственницей первой линии! Согласно решению нашего правительства был ограничен въезд иностранцев в Украину. Но там есть и исключения – например, для иностранцев, которые являются родственниками первой линии граждан Украины. Бабушка моих сыновей – Людмила Девера – уже гражданка Великобритании. 30 августа она с Максимом и Тимофеем должны были вылететь в Киев. Однако, когда они приехали в аэропорт "Лутон", то её и моих детей не пустили на борт самолета", – рассказала Оксана.

Аэропорт "Лутон" находится в 48 км к северу от Лондона

По словам женщины, бортпроводники авиакомпании Wizz Air заявили, что есть "запрет въезда иностранцев в Украину", – рассказала Оксана.

Бабушка имела все надлежащие документы на руках – её старый паспорт Украины, копию паспорта её сына, который является гражданином Украины, его свидетельство о рождении, её свидетельство о браке и смены фамилии и даже обратный билет на следующий день. Женщина пыталась объяснить сотрудникам авиакомпании, что не подпадает под запрет, так как является родственником первой линии, но ее никто не захотел слушать.

Когда мама мальчиков узнала, что детей с бабушкой не пустили на борт, то сразу же позвонила в Посольство Украины в Великобритании, но ее уверили, что бабушка действительно имеет полное право пересечь границу. Затем Оксана обратилась в Госпогранслужбу Украины, там ей подтвердили, что детей в сопровождении бабушки-британки, конечно же, пропустили бы. То же самое сказали и в Министерстве иностранных дел.

Максим и Тимофей в английском аэропорте

Оксана начала обрывать телефоны авиакомпании. "Колл-центр Wizz Air не смог мне помочь, так как "они не имеют отношения к этому". У Wizz Air нет представительства в Украине, есть в Венгрии, а операторы колл-центра могут только продать билеты, забронировать, помочь поменять дату, а вот решить такую, как у нас проблему – нет. Я написала жалобу онлайн, но уже четвертый день не получаю ответ. Мои дети по-прежнему за границей! Они, по сути, заложники! Я хочу вернуть мальчиков, но никто мне не может помочь!" – добавила женщина.

По ее словам. всего-то нужна формальная справка, которую можно будет показать сотрудникам авиакомпании, чтобы ситуация не повторилась. Однако получить эту справку Оксана не может.

"Меня футболят от одного ведомства к другому! Скажите, пожалуйста, есть тот человек, который нам может помочь? Сколько уже ушло времени и сил, а я не добиться простой бумажки! Ни МИД Украины, ни посольство Украины в Великобритании не хочет выдавать такой документ, так как не видят в этом необходимости. Мол, в постановлении же четко говорится, кто из иностранцев может въехать в Украину", – добавила расстроенная мать.

Детей с бабушкой не пустили на борт самолета

Оксана искала другие варианты, как забрать детей.

"Я уже хотела "забить" на этот конфликт и заказать услугу сопровождения детей бортпроводниками авиакомпании. Но оказалось, что услуга доступна, если дети старше шести лет. А моему младшему сыну всего пять. То есть, этот вариант отпал", – поделилась женщина.

На вопрос, почему она сама не полетит за детьми, Оксана ответила, что в этом случае она должна будет "отсидеть" в Англии двухнедельный карантин.

"В этот маленький аэропорт летают только прямые рейсы и нет транзитной зоны. По правилам Англии, я должна буду заполнить анкету, отсидеть карантин две недели и только после этого полететь обратно. То есть, если я там пройду паспортный контроль, то не могу сразу вернуться обратно", – рассказала мама застрявших за границей сыновей.

Маленькие киевляне очень хотят увидеть родителей

Один из сыновей Оксаны должен был пойти в первый класс, но теперь начало учебы задержалось неизвестно на сколько. Но главное для родителей мальчиков, конечно же, не школа, а вернуть детей домой – в Украину.

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