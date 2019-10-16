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16 октября • обновлено в 09:55
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Могут повторить? Оккупанты пошли на новую подлость в Крыму

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Оккупационные власти Крыма изменили название Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан полуострова.

Теперь в нем не упоминается о депортации. Соответствующий указ подписал "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"Оккупанты в Крыму изменили название "Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан" полуострова. Теперь в названии оккупационного ведомства нет упоминания о депортации. Могут повторить?" – прокомментировал блогер Крымский бандеровец.

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"Переименовать Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым в Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым", – говорится в документе.

Захват Крыма

Захват Крыма

Коммерсант

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму оккупанты устроили жителям "квесты на выживание".

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Вадим пристайко не министр а свиннота
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Та хоть переименуйте к Крым в слово пизда это как-то мало касается обычных украинцев
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