Принудительная обсервация украинских туристов незаконна – адвокат

Украинские правоохранители не имеют права принудительно отправлять прилетевших в страну туристов на обсервацию из-за коронавируса.

Как рассказал OBOZREVATEL адвокат Ростислав Кравец, в законодательстве нет четко прописанных норм, которые обязывают человека две недели принудительно быть на карантине. Режим чрезвычайного положения, который мог стать основой для этого, не введен.

"Вопрос карантина и обсервации государством не урегулирован. Поэтому в случае с нашими гражданами, которые вернулись из-за границы, власти пытаются выкрутиться и обязать их добровольно подписывать документы на такую изоляцию", – сказал адвокат, а также добавил, что при большом желании в суде и этот документ можно оспорить.

Именно поэтому туристы, прилетевшие в Украину с Катара, Бали, Вьетнама и других стран де-факто имели полное право спокойно выйти из аэропорта и отправиться домой.

"Вчера было много видео, где туристы из Вьетнама и других стран прорывались через полицию. Исходя из законодательства, они ничего и не нарушили. Все это говорит о том, что государство должно было принять соответствующие меры, чтобы это все предотвратить", – подчеркнул Кравец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Часть украинских туристов, которые в ночь на 30 марта прибыли двумя рейсами из Бали через Доху (Катар), поместили на обсервацию в отель "Козацкий" в самом центре Киева. Большинство же пассажиров устроили бунт и отказались от принудительного карантина, так и оставшись на борту лайнеров.

В аэропорту "Борисполь" вечером 29 марта приземлился борт с украинцами из Вьетнама, которые отказались от обсервации. После того, как украинцы вышли из самолета, они устроили стычки с полиции, пытаясь покинуть территорию аэропорта.

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