Могут ли ввести в Украине новый карантин: Ляшко оценил риски
В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что не допускают ни вспышки, ни пиковой нагрузки коронавируса COVID-19. Вместе с тем, решение запускать некоторые сферы экономики будет основываться в соответствии с количеством свободных мест в больницах.
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Об этом рассказал главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Настоящее время". Такое предположение в ведомстве сделали, проанализировав 50 дней карантина, и пришли к выводу, что страна вышла на определенное плато.
По словам Ляшко, Украина, может быть, единственная страна в Европе, которая ушла на карантин раньше всех. Количество случаев коронавируса в стране, было не больше пяти, когда было принято решение ввести карантин.
"Пятьдесят дней карантина показывают нам, что мы вышли на определенное плато и не допускаем ни вспышки, ни пиковой нагрузки. Поэтому решение о том, что мы можем потихоньку вводить сферы экономики, будет базироваться на том, что количество коек в наших больницах должно соответствовать появлению новых случаев болезни. Нам будет где лечить и как оказывать медицинскую помощь", – сказал он.
Ляшко уточнил, что это не новая позиция Украины, а позицияВсемирной организации здравоохранения.
"Она говорит, что карантин уменьшать можно тогда, когда мы берем контроль над инфекцией – то есть мы выполняем тестирование – и есть возможность у системы здравоохранения оказывать медицинские услуги в больницах", – добавил Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины готовит смягчение условий карантина. К работе могут вернуться кафе и салоны красоты.