Могут ли в Украине снова ввести тотальный карантин: Ляшко оценил шансы

В Украине пока не будут возвращаться к тотальному карантину. Те или иные запреты будут вводить локально, в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19 в отдельном регионе.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко. Его слова цитирует "Интерфакс-Украина".

"Говорить о жестком карантине на территории страны сейчас преждевременно, нужно выполнять все рекомендации Министерства здравоохранения", – сказал он.

Лякшо заметил, что министерством и правительством были прописаны этапы входа в жесткий карантин с 22 июня, который может быть локальным, региональным.

"Есть четыре индикатора, и в случае, если в какой-то области один из них повышается, отслеживается тенденция в течение трех дней и региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические мероприятия", – пояснил он.

По его словам, такие меры могут вводиться на территории конкретного населенного пункта или в отношении конкретных сфер деятельности.

Главный санитарный поделился мнением и о том, готова ли украинская система здравоохранения к увеличению количества пациентов с COVID-19. Он подчеркнул, что процент заполняемости коек для пациентов с коронавирусной инфекцией невысок. Но это касается не всех областей.

"По Киеву – да, мы можем говорить, что количество людей в реанимационных отделениях инфекционных отделений увеличивается, поскольку тенденция говорит о том, что среди всех зарегистрированных увеличивается количество людей с тяжелым течением и это требует реанимационных мероприятий", – добавил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL в регионах Украины со значительным распространением COVID-19 могут ввести усиление противоэпидемических мероприятий.