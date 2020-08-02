Могут ли области не принимать условия карантина: в Минздраве дали категоричный ответ

Области Украины, которые попали под ту или иную зону – "зеленую", "оранжевую", "желтую" или "красную" – не могут не принимать условий адаптивного карантина.

Об этом во время брифинга 2 августа заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он подчеркнул, что условия карантина, согласно законодательству Украины, устанавливаются правительством. Они определяют возможность усиления, смягчения или отмены установленных требований об ограничениях.

Так, по словам главы Минздрава, на территории того или иного региона власти могут только усиливать карантинные меры, если считают нужным.

"Во всяком случае украинское законодательство не предусматривает того, чтобы органы местного самоуправления смягчали карантинные ограничения или снимали их", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа в нескольких странах Европы прошли многотысячные протесты против карантина в связи с пандемией коронавируса.