Могут быть в плену: на Донбассе пропали двое украинских военных

В зоне боевых действий на Донбассе с 25 мая разыскивают двоих украинских военных.

Оба они служат в 14 отдельной механизированной бригаде. Мужчины пропали после того, как самовольно покинули воинскую часть, сообщили в пресс-службе 14 отдельной механизированной бригады.

"Относительно обстоятельств задержания военных: 25 мая они самовольно оставили воинскую часть, и по состоянию на 26 мая их местопребывание неизвестно. Военная служба правопорядка и правоохранительные органы разыскивают их", ― заявили в пресс-службе.

Как пишет "Апостроф", оккупанты на своих ресурсах сообщили, что захватили этих военных в плен.

Как писал OBOZREVATEL, бойцы Операции Объединенных сил сбили на Донбассе беспилотник террористов, который разведывал позиции Вооруженных сил Украины.