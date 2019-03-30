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Могло засосать в маховик: на Виннитчине случилось страшное ЧП с ребенком

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В селе Бахтин Винницкой области 29 марта 13-летний мальчик застрял в металлических конструкциях на заброшенной ферме.

С помощью спецоборудования спасатели освободили мальчика и передали врачам "скорой", сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Высвобождение ребенка осложнялось тем, что во время проведения спасательных работ существовала угроза прокручивания махового колеса, что могло привести к более тяжелым последствиям", – сказано в сообщении. Также в ГоСЧС призвали родителей прививать детям навыки культуры в быту и заботиться об их безопасности.

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Спасение ребенка

Спасение ребенка

ГоСЧС

Спасатель ГоСЧС

Спасатель ГоСЧС

ГоСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Оболонском районе Киева рухнула крыша здания, травмировав двух женщин. Одна из них скончалась.

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