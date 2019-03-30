Могло засосать в маховик: на Виннитчине случилось страшное ЧП с ребенком

В селе Бахтин Винницкой области 29 марта 13-летний мальчик застрял в металлических конструкциях на заброшенной ферме.

С помощью спецоборудования спасатели освободили мальчика и передали врачам "скорой", сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Высвобождение ребенка осложнялось тем, что во время проведения спасательных работ существовала угроза прокручивания махового колеса, что могло привести к более тяжелым последствиям", – сказано в сообщении. Также в ГоСЧС призвали родителей прививать детям навыки культуры в быту и заботиться об их безопасности.

Спасение ребенка ГоСЧС

Спасатель ГоСЧС ГоСЧС

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