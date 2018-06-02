Могли уехать, но остались: как две подруги выбрали Украину и не прогадали

Алина Щербина и Екатерина Дорошевская - выпускницы факультета журналистики ДНУ им. О.Гончара. Девушки работали по специальности в Днепре, чуть позже - в Киеве. Алина имела опыт жизни за границей, Катя - много путешествовала. Обе могли бы легко уехать из Украины, но решили остаться и не жалеют об этом.

Два года назад они решили создать то, чего по их мнению не хватало их родному городу. Так, появился проект “БУДЬ в UA”, включающий в себя несколько направлений, призванных поддерживать украинских предпринимателей.

О безграничных бизнес-возможностях, нехватке улыбок и сервиса в Украине, а также желании продолжать работу дома - в их рассказе OBOZREVATEL.

Алина: Мы с Катей пять лет работали вместе на 34 канале в Днепре журналистами, а после, по разным причинам уехали. Я уехала путешествовать на Балканы, работала в IT-стартапе. Полгода жила в Черногории. Об эмиграции никогда не мечтала, воспринимала это как определенный период жизни, как интересный опыт. И при первой же возможности вернулась в Украину, в Киев. Работала редактором рубрики о селебритиз на канале "Украина", одновременно работала бренд-менеджером украинского дизайнера одежды.

Катя: Из Днепра я на два года уехала в Киев. Работала журналистом в утренней программе на телеканале “Украина”. В своей рубрике рассказывала о интересных и вдохновляющих молодых бизнесах, которые открывают украинцы. На самом деле, никогда не думала об эмиграции. Потому что даже переезд из Днепра в Киев дался мне довольно сложно. Кроме того, я считаю, что в Украине сейчас отличное время, чтобы развивать интересные проекты, у нас ведь ничего нет, очень много свободных ниш.

- Когда пришла идея создания проекта?

- Однажды мы встретились в Киеве за кофе и стали обсуждать мероприятия в столице. При этом вздыхали и повторяли: "А в Днепре вообще некуда пойти!". В какой-то момент родилась мысль: "Так а почему бы самим не сделать что-то интересное?", и понеслось! Опыта в организации мероприятий у нас не было, до этого мы организовывали разве что съемки сюжетов и собственные свадьбы. Но это было неважно! Мотивация зашкаливала и уже на следующий день мы писали свой первый бизнес-план. На салфетке, разумеется! Это было в марте 2016, спустя 2 месяца мы провели наше первое мероприятие.

- С какими трудностями столкнулись? Насколько сложно было стать предпринимателями?

- Было сложно сделать окончательный выбор между постоянной работой в Киеве на ТВ и собственным бизнесом в Днепре. Такой выбор пришлось делать через 5 месяцев после старта проекта. Задач стало настолько много, что совмещать их с работой в офисе уже стало невозможно. На тот момент, бизнес только начинал выходить на самоокупаемость, поэтому пришлось закрыть глаза, поверить в будущий успех, уволиться с работы в столице и вернуться в родной Днепр. Сейчас любые сложности мы воспринимаем как текущие задачи, которые нужно решить, не более.

Теперь "БУДЬ в UA" - это не только маркет. За два года мы запустили еще несколько направлений. Во-первых шоурум украинских дизайнеров "БУДЬ в UA" showroom. Это секретный магазин в самом центре Днепра, в котором можно каждый день купить вещи от брендов made in UA, мы его запустили 5 месяцев назад.

Когда мы решили открыть шоурум, у нас конечно же была небольшая фора - участники маркета "БУДЬ в UA". Они уже работали с нами, поэтому доверяют на 100%. Когда мы начали приглашать бренды и рассказывали, что открываем шоурум, первое что слышали - НАКОНЕЦ-ТО!

А еще этой весной мы впервые организовали ярмарку GASTRO-дворик. Это платформа для продвижения мелких производителей фермерских и крафтовых производителей. Мы помогаем им найти новую аудиторию для реализации своих продуктов. Это наше новое направление, которому сейчас уделяем много внимания.

- На вашей площадке часто проводятся лекции. По статистике посещений, что интересует украинцев?

- "БУДЬ в UA" лекторий - это серия обучающих, мотивирующих и бизнес-лекций. Наша образовательная миссия состоит в том, чтобы мотивировать и вдохновлять молодых людей открывать свое дело. Именно поэтому ежемесячно мы организовываем встречи с владельцами крутых днепровских бизнесов. Владельцы модных брендов, ресторанов, кофеен, магазинов - эти люди с удовольствием делятся опытом, как начать что-то свое. Для уже состоявшихся бизнесов у нас есть направление образовательных лекций. Мы разбираем как строить бренд, инструменты маркетинга и ПР, настраиваем вместе рекламу в соцсетях и учимся создавать фото-контент. Зачем мы это делаем? Наша задача помочь бизнесам случиться. Ведь это развивает рынок.

- С какими эмоциями возвращаетесь из заграничных поездок?

- Всегда возвращаемся с тысячей и одной идеей, как трансформировать собственный бизнес, как улучшить, что добавить, а что убрать. Привозим с собой очень много вдохновения, хочется развиваться и расти. А не хватает нам улыбок, гостеприимства, приятного и ненавязчивого сервиса. Эти качества мы стараемся культивировать и у себя, и у своей команды.

- Кто является вашим ментором в бизнесе, желании работать и жить в Украине?

- Нас мотивируют очень много молодых бизнесменов, который сделали себя сами. Мы следим за развитием креативных проектов по всей стране и вдохновляемся интересными компаниями! Стараемся учиться у лучших, изучаем пути и способы развития бизнеса в Украине. А вообще для того, чтобы с удовольствием жить и работать в Украине нам достаточно одного - любимого дела, которое изменило нашу жизнь!

- Почему все-таки решили остаться в Украине, а не поехали искать счастье за границей?

- В гостях хорошо, но дома всегда лучше! Если хотите что-то изменить в нашей стране, то начинайте именно с себя. Сейчас, как никогда, на волне моды и веры во все украинское нужно начинать свой бизнес. Малый бизнес во всех странах мира - это основа финансового благополучия страны.

- Какие планы на будущее?

- В планах - развитие всех наших направлений. Сохранить регулярность маркета "БУДЬ в UA", сделать GASTRO дворик главной ярмаркой крафтовых продуктов в Днепре, увеличить количество образовательных мероприятий и улучшить их качество, а наш магазин "БУДЬ в UA" showroom сделать любимой шопинг-точкой для всех девочек города!

А вообще, нашей главной миссией остается - помогать украинскому бизнесу развиваться и начинаться. Для этого планируем, на основе нашего опыта и с помощью других крутых специалистов, открыть школу брендов "БУДЬ в UA". Надеемся, что после такой школы любой начинающий бизнес четко будет знать, что и как делать, как грамотно продвигать свой бизнес без привлечения огромных бюджетов.