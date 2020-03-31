Могла подхватить коронавирус в роддоме: родные умершей роженицы из Ивано-Франковщины указали на серьезный нюанс

Родные 37-летней роженицы из Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус, которая умерла в роддоме 30 марта, заявили, что не верят, что ее болезнь связана с визитом за границу, ведь он был еще в ноябре.

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Об этом сообщает издание "Галка". Сестра умершей рассказала, что женщина вернулась в Украину из Польши еще 20 ноября, поэтому, по ее убеждению, смерть не может быть связана с поездкой.

"С ее палаты забрали двух беременных женщин с температурой, начали все дезинфицировать. 29 числа ей стало хуже, но врачи не говорили, что с ней. Родила ребенка. С начала госпитализации мы ее не видели, только передавали передачи. 30 марта она умерла", – рассказала женщина.

Заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный, который сообщил общественности о визите роженицы границу, пояснил, что не имеет значения – была женщина за пределами Украины неделю или три месяца назад.

"Когда ей стало плохо и она призналась, что была за границей, мы ее перевели в специальное изолированное место. Тем более, что симпоматика начала нарастать очень быстро. Потому что было сопутствующее заболевание", – сказал Вежливый.

Сестра умершей уверена, что даже если по результатам посмертных анализов у роженицы обнаружат коронавирусную инфекциею – подхватила вирус она только в роддоме. Ведь на улицу не выходила, с родными общалась только по телефону.

Сейчас продолжается лабораторное исследование анализов умершей женщины. Ее только что родившийся дочь в нормальном состоянии. Дома остался 14-летний сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в Ивано-Франковском областном роддоме умерла роженица, у которой подозревали коронавирус.

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