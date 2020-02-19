"Мог сдавать сессию, но..." Украинцев тронуло фото воина ВСУ во время боев за Дебальцево

Украинцев растрогало архивное фото плачущего медика ВСУ на фоне военной машины, сделанное во время боев за Дебальцево в 2015 году.

Им поделилась волонтер Марина Соколова на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. Всего за пару часов с момента публикации фото собрало 12 тысяч лайков, более 600 комментариев и 2 тысячи репостов.

"История нашей войны – это люди! Совершенно разного возраста, профессий, с разными жизнями до войны. Однако каждый из них стоит того, чтобы о нем/ней знали. Это фото сделано ровно пять лет назад – утром, 18 февраля 2015 года, когда украинские военные вышли из Дебальцевского плацдарма после ожесточенных боев", – написала девушка.

Она напомнила, что в тот день из Стаханова были переброшены крупные формирования террористов и российских наемников. По некоторым данным, против 2500 украинских военных пошли 15-17 тысяч личного состава врага.

Военный медик Даниил Верещака во время боев за Дебальцево Facebook "Повернись живим"

"Как и тысячи других семей, тогда известия о сыне ждали родители военного медика 55-й ОАБр, тогда 22-летнего младшего сержанта Даниила Верещаки. Именно его, фельдшера Даню, вы видите на фото. Пять лет назад парень из семьи медиков (мама и отец – врачи-кардиологи высшей категории) мог бы сдавать 18 февраля сессию, как тысячи его сверстников по всей Украине. Вместо этого он спасал своих побратимов и защищал нас с вами! Спасибо каждому из них за мужество и веру в нашу страну!" – рассказала историю трогательного фото волонтер.

В комментариях под постом украинцы оставили множество теплых слов в адрес украинских Героев и выразили свою благодарность за мужество, проявленное в боях за свободу родной страны.

Бои за Дебальцево

"Спасибо вам. Все, что мы все просим у Бога каждый день, чтобы вы все вернулись домой живыми и здоровыми. Береги вас Господь", "Спасибо, наши защитники! Сохрани, Боже, нашу независимую Украину!", "Такие молодые, красивые – вам бы жить и радоваться, но на ваши плечи, наши детки, легли такие испытания. За нашу Украину", "Именно вы научили любить свою страну, защищать ее. Ваше мужество и самоотверженность сплотили наш народ. Вы возродили нацию, слава вам, Герои. Слава Украине!", "Спасибо родителям за сына! Береги себя! Героям слава!!!" – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с воспоминаниями командира отделения 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ Александра Ярушникова о самых ожесточенных днях боев за Дебальцево. Он рассказал, как защитники в неравном противостоянии заставляли российских оккупантов терпеть поражение, даже несмотря на потери в своих рядах.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!