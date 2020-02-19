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19 февраля • обновлено в 05:00
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"Мог сдавать сессию, но..." Украинцев тронуло фото воина ВСУ во время боев за Дебальцево

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Украинцев растрогало архивное фото плачущего медика ВСУ на фоне военной машины, сделанное во время боев за Дебальцево в 2015 году.

Им поделилась волонтер Марина Соколова на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. Всего за пару часов с момента публикации фото собрало 12 тысяч лайков, более 600 комментариев и 2 тысячи репостов.

"История нашей войны – это люди! Совершенно разного возраста, профессий, с разными жизнями до войны. Однако каждый из них стоит того, чтобы о нем/ней знали. Это фото сделано ровно пять лет назад – утром, 18 февраля 2015 года, когда украинские военные вышли из Дебальцевского плацдарма после ожесточенных боев", – написала девушка.

Она напомнила, что в тот день из Стаханова были переброшены крупные формирования террористов и российских наемников. По некоторым данным, против 2500 украинских военных пошли 15-17 тысяч личного состава врага.

Военный медик Даниил Верещака во время боев за Дебальцево

Военный медик Даниил Верещака во время боев за Дебальцево

Facebook "Повернись живим"

"Как и тысячи других семей, тогда известия о сыне ждали родители военного медика 55-й ОАБр, тогда 22-летнего младшего сержанта Даниила Верещаки. Именно его, фельдшера Даню, вы видите на фото. Пять лет назад парень из семьи медиков (мама и отец – врачи-кардиологи высшей категории) мог бы сдавать 18 февраля сессию, как тысячи его сверстников по всей Украине. Вместо этого он спасал своих побратимов и защищал нас с вами! Спасибо каждому из них за мужество и веру в нашу страну!" – рассказала историю трогательного фото волонтер.

В комментариях под постом украинцы оставили множество теплых слов в адрес украинских Героев и выразили свою благодарность за мужество, проявленное в боях за свободу родной страны.

Бои за Дебальцево

Бои за Дебальцево

"Спасибо вам. Все, что мы все просим у Бога каждый день, чтобы вы все вернулись домой живыми и здоровыми. Береги вас Господь", "Спасибо, наши защитники! Сохрани, Боже, нашу независимую Украину!", "Такие молодые, красивые – вам бы жить и радоваться, но на ваши плечи, наши детки, легли такие испытания. За нашу Украину", "Именно вы научили любить свою страну, защищать ее. Ваше мужество и самоотверженность сплотили наш народ. Вы возродили нацию, слава вам, Герои. Слава Украине!", "Спасибо родителям за сына! Береги себя! Героям слава!!!" – пишут люди.

"Мог сдавать сессию..." Украинцев тронуло фото воина ВСУ из-под Дебальцево

"Мог сдавать сессию..." Украинцев тронуло фото воина ВСУ из-под Дебальцево

"Мог сдавать сессию..." Украинцев тронуло фото воина ВСУ из-под Дебальцево

"Мог сдавать сессию..." Украинцев тронуло фото воина ВСУ из-под Дебальцево

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с воспоминаниями командира отделения 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ Александра Ярушникова о самых ожесточенных днях боев за Дебальцево. Он рассказал, как защитники в неравном противостоянии заставляли российских оккупантов терпеть поражение, даже несмотря на потери в своих рядах.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Бои за Углегорск и Дебальцево
Место
Украина
Теги
Повернись живим Вооруженные силы Украины
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
прочитал статью и заплакал-https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk
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