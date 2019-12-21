"Моей жизни угрожает опасность!" Ярый противник Путина попросился в Украину

Журналист Евгений Гайворонский, который был задержан в Крыму после того, как стал остро критиковать политику президента России Владимира Путина, попросился выехать на территорию, контролируемую Украиной.

Об этом он написал в письме к Верховному суду Республики Крым. Письмо попало в распоряжение OBOZREVATEL. После задержания Гайворонского поместили в центр временного содержания иностранных граждан.

"Согласно Конституции РФ, Крым – это Украина. Данной позиции придерживается ООН, ЕС, США и все остальные цивилизованные страны. Соответственно, паспорт гражданина Украины является достаточным документом для пребывания на территории Крыма", – написал Гайворонский.

Журналист добавил, что его насильственно вывезли в Краснодарский край.

"Кроме того, факт нарушения правил пребывания в РФ предполагает, что я, гражданин Украины, каким-то образом оказался в РФ, что невозможно без пересечения границы", – добавил Гайворонский.

Место, где содержат Гайворонского

Журналист подчеркнул, что в отношении него ведется политическое преследование, инициированное так называемым главой Крыма Сергеем Аксеновым.

"Так как на территории РФ моим жизни и здоровью угрожает опасность, я готов выехать на территорию Украины, контролируемую международно признанными органами государственной власти Украины", – подытожил Гайворонский.

Гайворонский попросился в Украину Коммерсант

Как сообщал OBOZREVATEL, Гайворонского задержали 20 декабря в Крыму. Мужчине удалось связаться с адвокатом. Далее, по его словам, его ждет суд.

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