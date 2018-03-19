"Моего кандидата убили": сеть взбудоражил твит из России

Российский тележурналист, режиссёр, колумнист, политический и общественный деятель Владимир Кара-Мурза опубликовал пост, который стал топовым в России.

Журналист разместил в Twitter фото с бюллетенем кандидатур на выборах президента России.

Снимок с бюллетенем, на котором имя убитого оппозиционера Бориса Немцова написано шариковой ручкой, он подписал лаконично:

"Моего кандидата здесь нет, его убили".

Этот твит Кара-Мурзы получил 500 ретвитов, 1318 отметок "Нравится" и вышел в топы твитов в российском сегменте соцсети.

Пользователи сети по-разному отреагировали на пост журналиста:

"И это оказалось не самым страшным. Самое жуткое, что вся страна знает, кто убил"

"Немцов был единственным, кто обошел бы Путина на "выборах" и кто реально имел шансы вытащить Россию из ***..."

"Вложили свой голос в повышение явки. Путен доволен"

"А моего кандидата "не пускают" в Россию #Ходорковский"

"Интересно, а сколько американцев так проголосовали на выборах президента после убийства Кеннеди".

Как сообщал "Обозреватель", в проигрыше Собчак увидели "б*ндеровский" след.