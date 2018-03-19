"Моего кандидата убили": сеть взбудоражил твит из России

Российский тележурналист, режиссёр, колумнист, политический и общественный деятель Владимир Кара-Мурза опубликовал пост, который стал топовым в России.
Журналист разместил в Twitter фото с бюллетенем кандидатур на выборах президента России.
Снимок с бюллетенем, на котором имя убитого оппозиционера Бориса Немцова написано шариковой ручкой, он подписал лаконично:
"Моего кандидата здесь нет, его убили".
Этот твит Кара-Мурзы получил 500 ретвитов, 1318 отметок "Нравится" и вышел в топы твитов в российском сегменте соцсети.
Пользователи сети по-разному отреагировали на пост журналиста:
"И это оказалось не самым страшным. Самое жуткое, что вся страна знает, кто убил"
"Немцов был единственным, кто обошел бы Путина на "выборах" и кто реально имел шансы вытащить Россию из ***..."
"Вложили свой голос в повышение явки. Путен доволен"
"А моего кандидата "не пускают" в Россию #Ходорковский"
"Интересно, а сколько американцев так проголосовали на выборах президента после убийства Кеннеди".
Как сообщал "Обозреватель", в проигрыше Собчак увидели "б*ндеровский" след.