"Мое тело не помнило, как дышать": невероятные истории людей, которые вышли из комы

По мнению врачей, чем дольше человек находится в коме – состоянии между жизнью и смертью – тем меньше у него шансов вернуться к нормальному существованию, да и к жизни вообще.

Однако иногда происходят необъяснимые случаи и пациент выходит из комы даже спустя несколько лет, когда никто уже не надеется на чудо. Люди, когда-либо впадавшие в кому, поделились своими историями об этом в треде на платформе Reddit.

В частности, рассказали о том, какие перемены в их жизни произошли после пробуждения.

Люди, вышедшие из комы, поделились историями об этом состоянии

Например, юзер Ralph-Hinkley 7037, который проснулся после шестинедельной комы, признался, что его жизнь очень изменилась. Ведь ему пришлось заново учиться делать самые простые движения: ходить и двигать руками. На это у него ушло три недели.

Пользователь DROPTHENUKES признался, что оказался в похожей ситуации, хотя и находился в коматозном состоянии только в течение девяти дней.

"Мое тело не помнило, как дышать. Я в буквальном смысле должен был заново научиться процессу дыхания. Заняло это пару дней", – отметил комментатор.

Austin_cody добавил, что был в коме лишь четыре дня из-за бактериального менингита. "Проснувшись, понял, что полностью оглох. Для общения с родителями и врачами пользовался блокнотом и ручкой. Со временем частично смог слышать левым ухом, а вот правое до сих пор не слышит совсем", – поделился он своей историей.

Юзер BsNLucky привел не менее печальный случай о своем друге, который находился в таком состоянии в течение полугода. После пробуждения оказалось, что он потерял память о событиях последних 15 лет. Мужчина удивился, увидев совсем постаревшей жену, и ничего не знал о третьем ребенке в семье. Отмечается, что его воспоминания так и не вернулись. Помимо этого, ему пришлось привыкать к вещам, которые появились после 90-х годов, в том числе к смартфонам и ноутбукам.

Еще некоторые признались, что после комы даже приобретали некие новые способности. Так, cheezemeister_x рассказал о двоюродном брате, который из-за травмы головы, полученной после падения с высоты, четыре недели пробыл в состоянии между жизнью и смертью. По словам юзера, память его родственника стала эйдетической – тот мог слово в слово запомнить все разговоры, а также каждую деталь множества изображений, взглянув на них только на нескольких секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова целый месяц боролись за жизнь 22-летнего бойца Елизара, который длительное время находился в коме после полученной проникающей черепно-мозговой травмы.

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