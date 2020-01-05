Модный показ в киевском храме: на скандал отреагировали церковь и Минкульт

Католическая Церковь против проведения показа мод украинского дизайнера Алены Серебровой в костеле Святого Николая в Киеве.

Об этом в комментарии Католическому Медиа-Центру сказал епископ Виталий Кривицкий, ординарий Киево-Житомирской епархии, к которой принадлежит киевский приход св.Николая, передает CREDO. По его словам, храм это святыня, которая не может использоваться для дел светского характера, таких как показ моды.

Напомним, что 3 января этого года стало известно, что Министерство культуры Украины выступило с намерением провести в костеле Святого Николая в Киеве беспрецедентный модный показ известного украинского дизайнера Алены Серебровой. В распоряжении OBOZREVATEL оказались соответствующие письма с такой просьбой. Выбор локации объяснялся тем, что в последнее время в коллекциях известных мировых брендов коллаборация модной и религиозной эстетики приобретает широкое распространение. Мировые модные показы проводятся в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, церкви Сен-Мерри в Париже, церкви Святого Варфоломея в Нью-Йорке.

Костел св.Николая в Киеве Газета.юа

После реакции Католической церкви, министр культуры, молодежи и спорта Украины Володомир Бородянский написал в своем Фейсбуке, что показа мод в храме не будет, потому что любые меры учитывают позицию настоятеля. В этом случае настоятель прихода высказался против.

"Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины – не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля. Устно настоятель уже предоставил отрицательный ответ", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из визитных карточек столицы Украины неоготический костел святого Николая находится под угрозой уничтожения. В прошлом году государство на ремонт выделила 80 тыс. гривен. При таком финансировании зима 2019-2020 годов для костела может оказаться последней.

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