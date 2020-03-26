Модернизированный гигант Ан-225 "Мрия" впервые поднялся в небо: появилось видео испытаний

Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" совершил первый испытательный полет после модернизации.
Соответствующее видео опубликовано на странице компании "Антонов" в Facebook (чтобы посмотреть ее, проскролльте новость до конца).
Отмечается, что на самолет была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства.
Ан-225 "Мрия" является самым большим транспортным самолетом в мире.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ан-225 установил новый рекорд, пролетев расстояние от Украины до тихоокеанского побережья США.
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