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26 марта • обновлено в 19:31
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Модернизированный Ан-225 "Мрия" совершил испытательный полет. Видео

2.5т
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Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" совершил первый испытательный полет после модернизации.

Соответствующее видео опубликовано на странице компании "Антонов" в Facebook (чтобы посмотреть ее, проскролльте новость до конца).

Модернизированный гигант Ан-225 "Мрия" впервые поднялся в небо: появилось видео испытаний

Отмечается, что на самолет была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства.

Ан-225 "Мрия" является самым большим транспортным самолетом в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ан-225 установил новый рекорд, пролетев расстояние от Украины до тихоокеанского побережья США.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Тег
"Антонов"
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сейчас свинорусы начнут рассказывать, что это ихнее. А ихняя только грязь на спине пхахахахах
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Он такой же украинский как и Крым)
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