Модернизированный гигант Ан-225 "Мрия" впервые поднялся в небо: появилось видео испытаний

Пандемия унесла уже более 22 тысяч жизней. Всего в мире заразились более полумиллиона человек. В Украине подтверждены 156 случаев заражения. Умерли 5 человек.

ВОЗ заявила, что не может предсказать сроки окончания распространения коронавируса и призвала принять срочные меры.

Бывший санврач Украины отметил, что карантин в стране закончится до мая, однако назвал несколько условий.

Испания и Италия обогнали Китай по числу жертв коронавируса, США также вышли в лидеры антирейтинга.

В Украине разработали и подготовили к использованию тест-системы для диагностики коронавируса.