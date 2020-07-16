Мода на экологический популизм убивает экологию в Украине, – Бондаренко.

В мире сейчас существует тенденция так называемого экологического популизма, на котором зарабатываются политические и финансовые дивиденды. Такая "мода" подобралась и к Украине.

Об этом сказал политолог Кость Бондаренко, комментируя игнорирование экологами вопроса по преодолению последствий экологических бедствий в Украине – наводнений и лесных пожаров, сообщает 5 канал. По мнению эксперта, это происходит потому, что многие не думают о следующих поколениях.

"Сегодня существует мода на этот экологический популизм. И эта же мода перекинулась и на территорию Украины. Многие, очевидно, на этом зарабатывают дивиденды, как финансовые, то политические. Мы просто не думаем о будущих поколениях, даже не о следующих, а и о дне завтрашнем для себя, а сегодня распродаем все, что только можно распродать в Украине", – отметил он.

Напомним, в Украине за последний месяц произошло ряд масштабных лесных пожаров, уничтожающее наводнение и в придачу тонны грязи, которые большая вода унесла реками вниз по течению. По количеству чрезвычайных ситуаций Украина в этом году не просто бьет очередные рекорды, но и вышла на международный уровень.

Официальный Будапешт выразил Киеву претензии, из-за тонны мусора, который от нас потек к европейским соседям. По словам венгерского Президента Януша Адара, только за две недели из рек Тиса и Сомиш вытащили почти две тысячи кубометров отходов. Эксперты считают, подобные ЧП и игнорирование экологами вопроса отрицательно сказываются как на окружающей среде, так и на отношениях с западными партнерами.