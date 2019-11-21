"Мочить" в первую очередь будут нас". Один день с заместителем главы МВД Антоном Геращенко

Антону Геращенко 40. В прошлом он депутат Харьковского горсовета, председатель Красноградской райгосадминистрации, советник главы МВД Арсена Авакова, народный депутат фракции "Народного фронта". В конце сентября Геращенко, который работает с Аваковым 15 лет, стал его заместителем в МВД. Согласно официальному релизу министерства, Геращенко отвечает за взаимодействие с парламентом и диалог с общественностью и СМИ. На практике он – спикер ведомства и его второе после Авакова публичное лицо. В недалеком прошлом именно он первым рассказал о подробностях громких уголовных дел. На новой должности чиновник высказывается сдержанно и следит за словами. Как проходит рабочий день Геращенко и как МВД с нового года будет наказывать водителей за нарушения на дорогах – выясняла корреспондент theБабеля Маша Жартовська.

Антон Геращенко the Babel

Рано утром Антон Геращенко встречает нас с фотокором у подъезда дома на Печерске, где он арендует 189-метровую квартиру. Темное пальто, костюм, малиновый галстук Pierre Cardin. Геращенко предупреждает, что ему нужно отвести в детский сад трехлетнюю дочь Полину. Фотографировать себя с дочерью он не позволяет с целью ее безопасности.

По дороге в детский сад Геращенко рассказывает, как пройдет день, какие и с кем будут встречи, что будут обсуждать во время совещаний. У Геращенко деловой настрой, он говорит как настоящий чиновник.

- В мои функциональные обязанности входят связи с общественностью, взаимодействие с парламентом, информационная политика Министерства внутренних дел и все, что поручит министр.

Отдав Полину в садик, мы садимся в автомобиль Skoda Superb с водителем за рулем. Геращенко с гордостью представляет его: Олег бывший оперативный работник, он поймал сотни преступников. Мы снова едем рядом с домом Геращенко, он вспоминает.

- Вот на этом месте должны были подложить бомбу в мою машину.

Речь идет о покушении на жизнь Геращенко, которое СБУ предотвратила в январе 2017 года. Тогда, якобы по заданию российских спецслужб, два уроженца Крыма Дмитрий Якоб и Святослав Жиренко планировали взорвать авто Геращенко. Сейчас подозреваемые в СИЗО, а дело уже год слушают в Оболонском суде Киева. Геращенко надеется, что приговор вынесут в следующем году.

- Скажу честно, почему я согласился [участвовать в проектах "День с ..."]. Многие считают меня одиозным, странным персонажем. В нашей стране можно с плохого человека сделать героя народа и спасителя Украины, а с хорошего – отбивную для медиа. Иногда это необоснованно. Но меня это не очень беспокоит, если честно. Я согласился в том числе потому, что это мое первое большое интервью.

В браузере ноутбука в него открыто несколько вкладок. Первая же новость на сайте "Страны" о том, что президент Владимир Зеленский поставил несколько условий Авакову. Геращенко уже знает, что речь идет об упрощении процедуры получения водительских прав и демонополизации этого процесса. Кроме "Страны", он просматривает сайты Рады, Кабмина и еще шести крупных новостных сайтов.

- Вашего сайта пока нет, но добавим, – обещает он, открывая файл с мониторингом информации. Дважды в день ему приходит информация об упоминания полиции в СМИ и сводка происшествий за минувшие сутки. Что из этого комментировать, Геращенко советует помощник.

the Babel

Я говорю, что раньше видела другие сведения, так называемые "служебные записки" информации, снятой с прослушивания, что кладут на стол министру. Но Геращенко быстро отмахивается – говорит, что об этом не знает и щелкает вкладками браузера.

- Проблемой номер один в Украине называют коррупцию, а я бы сказал, что проблема номер один – отсутствие системы госуправления, – неожиданно переходит на новую тему Геращенко. – Это касается подбора кадров, принятия решений и их согласования: там, где нужно, не советуются, там, где не нужно, так насоветуются, что уже забудут, зачем это все затевали. Коррупция – лишь часть проблемы госуправления.

Около девяти утра мы подъезжаем к зданию МВД на улице Богомольца в центре Киева. Кабинет Геращенко на шестом этаже, туда он поднимается пешком: использует любую возможность ходить. На лестнице Геращенко рассказывает, что установил на Apple Watch программу, которая измеряет его активность и считает калории.

Заместитель министра следит за весом. В 36 лет он весил 160 килограммов. Но, как сам признается, понял, что из-за проблем со здоровьем может умереть молодым и ничего не успеть. После этого он сбросил 50 килограммов и теперь старается не выходить за пределы 105-110.

the Babel

В отличие от большинства других кабинетов власти – с позолотой и вензелями, в Геращенко сравнительно свежий ремонт и несколько пустых шкафов с бокалами – чувствуется, что новый хозяин еще не обжился. На столе документы, папки и пара книг: одна с афоризмами, вторая – "Человек в поисках смысла". Ее автор, психиатр Виктор Франкл, сумел выжить в ужасных нацистских концлагерях во время Второй мировой. Геращенко перечитывает книгу в сложные времена, чтобы "понять, что все не так плохо". Именно эту приготовил на подарок. Афоризмы он использует, чтобы писать тексты выступлений.

- Надо выступить с речью и вот как-то не клеится, смотришь мудрость, а затем ее обрабатывает. Допустим, "Человек – ничто иное, как ряд его поступков", – читает первый попавшийся афоризм Геращенко.

В десять утра у него и Руслана Фуфалька, первого заместителя главы департамента международных отношений МВД, встреча в здании МИД по Виталия Маркива. Это украинец, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли. В Украине считают приговор несправедливым и добиваются его пересмотра. Пока безуспешно. На встрече должны быть заместитель главы украинского МИД и госсекретарь Министерства иностранных дел Италии.

- Мы готовимся к апелляции и она будет не столько юридическая, сколько нужно обратить внимание итальянского общества и политиков на несправедливость приговора, – объясняет позицию МВД Геращенко.

Пока ждем появления Авакова, который должен подписать письмо для встречи в МИД, спрашиваю, как политик со стажем Геращенко попал в Кабмин, если команда президента обещала формировать правительство из новых людей.

- Невозможно изменить всех чиновников на новые. Более того, это губительно для системы госуправления. В Администрацию президента вместе с Зеленским пришло около 30 человек. Сколько там вообще работает? Как вы представляете себе полное обновление?

Еще один вопрос к назначению Геращенко – согласовала ли его кандидатуру фракция "Слуги народа". О том, что новых заместителей министров должны согласовывать в Совете, в личных беседах говорят сами депутаты большинства.

- Назначение заместителей – не полномочия нардепов. Министры подбирают себе заместителей, которые будут помогать обеспечивать им результат.

the Babel

- Вас критиковали за публикацию персональных данных журналистов, аккредитованных на оккупированных территориях, а теперь вы сами отвечаете за безопасность журналистов – как это возможно?

- Критикуют только тех, кто много делает. Ничего не делаешь – вообще не критикуют. Вы можете цитировать. А "Миротворец" – отдельная организация, которую можно оценивать по-разному. Антон Геращенко перепостил чью-то информацию, поэтому это второстепенное, – говорит он о себе в третьем лице и отвлекается на телефонный звонок члена комиссии по аттестации прокуроров Александра Леменова. Восьмого ноября на него на улице напали неизвестные, и Геращенко обещает взять дело под личный контроль.

the Babel

После этого Геращенко идет в кабинет Авакова, но нас не зовет: говорит, накануне министр вернулся с помощником президента Андреем Ермаком с Золотого и устал. За 12 минут Геращенко выходит, и мы едем в МИД.

Заместителя министра смело можно назвать "человеком-функцией". Всем своим видом ежеминутно он демонстрирует высокую эффективность: даже в дороге подробно объясняет водителю, как лучше ехать, много звонит, пишет в мессенджеры и иногда советует мне, что "вынести в цитату".

Наряду с МИД расположено здание Центрального управления полиции Киева. На нем висит баннер с изображением Маркива и словами Free Markiv.

- Хорошо, правда? Это тоже я. Я придумал, министр поддержал, – хвастается Геращенко.

На встречу он нас взять не может. Через полчаса выходит и говорит, что Украина готова установить истину по делу вместе с итальянцами, и мы едем на следующую встречу с Максимом Бахматовым, советником мэра Киева Виталия Кличко – в Киевскую горгосадминистрацию.

the Babel

Вытянувшись на стуле, Бахматов встречает нас с заявлением о том, что сейчас у него дискуссия с [заместителем директора по транспортной инфраструктуре КГГА] Дмитрием Рахматуллиным "по поводу защиты центральной улицы от пидарасов".

- Прошу так записать! – тут же обращается ко мне Геращенко, а Бахматов продолжает. Оказывается, речь идет о водителях, которые неправильно паркуются и хамят работникам полиции. Чтобы защитить последних, с каждым ходят по трое бойцов муниципальной стражи.

После этого Бахматов, Геращенко и руководители профильных департаментов обсуждают проблемы с эвакуацией машин и отправкой штрафов с 1 января.

- Чтобы нас не так сильно не любили, я предложил министру с ноября по январь провести информационную кампанию на ТВ с посылом – с нового года нарушать правила будет дорого.

Еще один спорный вопрос: чтобы эвакуировать машину, полиции нужно привлечь двух понятых.

- Хочу посмотреть в чистые светлые глаза того, кто это придумал, – иронизирует Геращенко, и общим решением норму договариваются убрать.

Далее Бахматов интересуется, будет ли стресс-тест системы штрафов через видеофиксацию. Если нет, есть много рисков получить судебные иски от несогласных со штрафами водителей.

- Мы должны потестить это с адвокатами, автомобилистами и активистами, которые любят нас дрючит и тренировать просто из любви к искусству, – говорит Бахматов.

the Babel

the Babel

the Babel

- Ну, "мочить" будут прежде всего нас, – отвечает Геращенко. У вас ведь только камеры, а главное пиар-дерьмо польется на полицию.

После встречи с Бахматовым мы спешим на парламентские слушания по закону об уголовных проступках. Это скучное заседание на два с половиной часа с депутатами, председателем профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности Совета Денисом Монастырским и руководителями силовых ведомств. Задача Геращенко – выступить и рассказать, почему законопроект надо принять.

К середине дня я почти смирилась, что вытянуть Геращенко на конкретные ответы и бурные эмоции невозможно. Весь день он "держит лицо", всем своим видом демонстрируя необходимость и эффективность. К тому же, с приходом в МВД щедр на резкие заявления нардеп стал гораздо более дипломатичным.

the Babel

После слушаний, около 16:00, мы едем обедать в ресторан гостиницы "Киев". Там живут многие депутаты и Аваков. Геращенко занимает крафтовый пакет у своего водителя. Присев за один из столов, он заказывает баклажанную икру и достает из пакета бутылку с домашним томатным соком и бокс с едой. В нем квашеная капуста и помидоры, котлеты и колбаски. Геращенко следит за питанием.

Личный KPI Геращенко – до конца года представить на рассмотрение Совета около 10 законопроектов, от которых зависит работа МВД. Они касаются безопасности дорожного движения, внедрение светоотражающих лент на одежде пешеходов на дорогах в темное время суток и многое другое. Спрашиваю, будут ли рассматривать президентский законопроект о переподчинении Нацгвардии. Предполагалось, что она выйдет из структуры МВД и станет отдельным ведомством, подотчетным только президенту.

- Активных действий я не наблюдаю. Наша позиция – пока полиция и Нацгвардия как единая система в МВД поддерживают безопасность, реформировать и ломать это не нужно.

Если уж заговорили о структуре министерства, спрашиваю, почему глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку, а Аваков принял отставку трех его заместителей, уволенных Кабмином в сентябре.

- Это компромисс министра с новой властью, чтобы остаться в должности?

- Нет, давно запланированное решение. Президент хотел обновления, и министр принял такое решение, – сухо отвечает Геращенко.

Я напоминаю, что общество тоже было за обновление и против повторного назначения Авакова в МВД. Геращенко тут же исправляет: "Часть общества".

- Внедрение видео и фотофиксации нарушений правил дорожного движения тоже будет непопулярным решением, но точно полезным. Кроме общественного мнения, важный долгосрочный положительный эффект для государства и общества. Многие вещи становятся понятными только через определенное время. Не бывает так, что власть любит полностью общества.

the Babel

the Babel

Сам Геращенко поддерживает монобольшинство как эффективный инструмент реформ и быстрых изменений. Он ест быстро, к концу обеда успеваю только спросить, были ли случаи, когда Аваков остался им недоволен.

- Бывали. Иногда я не обладаю достаточным объемом [информации] для определенных заявлений. Там, где надо было промолчать, я говорил.

После обеда мы снова идем в Раду. Там Геращенко должен обсудить с Монастырским концепцию будущего закона об оружии. Они встречаются и договариваются, что "Украинский институт будущего", одним из учредителей которого является Геращенко, вместе с комитетом проведут социсследования и поймут, как украинцы относятся к законопроекту.

Около 17:30 в Геращенко встреча в Кабмине с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Им нужно обсудить принятый в первом чтении законопроект о реестрах, инициированный министерством Федорова. Задача документа – упорядочить более 400 электронных реестров, созданных по разным правилам. МВД документ не устраивает: оно считает его формальным и в таком виде - бесполезным.

Федоров встречает Геращенко полулежа на диване в коридоре Кабмина и сопровождает его в кабинет через приемную. Сев напротив Федорова, Геращенко вместе с начальником департамента информтехнологий МВД Игорем Бондаренко начинает разговор как "человек с опытом законотворческой работы". Он долго объясняет, что не так с документом. Федоров просит сбросить все замечания ему в WhatsApp. Содержание беседы сложно уловить, в какой-то момент Федоров признается: "Если честно, я ничего не понял". В конце концов, договариваются подготовить поправки к законопроекту. К моменту выхода материала Геращенко уточнил, что Федоров принял поправки МВД.

the Babel

Выходя из кабинета, заместитель министра обращает внимание на большую фотографию на стене. Спрашивает, кто это. Федоров, увлекается футболом, отвечает, что это Клаудио Раньери – итальянский тренер, который создал несколько хороших футбольных команд.

Сразу после встречи, примерно в 18:00, Геращенко готов ехать на вечеринку в "Украинский институт будущего". Его вместе с товарищами чиновник создал более чем три года назад. По замыслу, институт должен давать альтернативное мнение и аналитику по важным для общества вопросам.

the Babel

the Babel

В офисе института, бывшей резиденции итальянского посла, работники с задержкой на неделю празднуют Хэллоуин. Глава института Виктор Андросов ходит в смешной шапке. В костюмах. Геращенко остается серьезным и просит не фотографировать – может люди стесняются. Он проводит небольшую экскурсию: показывает кабинеты, джакузи, веранду, где на гриле жарятся рыба и мясо.

Геращенко много общается с друзьями – одним из основателей института Игорем Лиски и бывшим заместителем генпрокурора, а ныне экспертом института Евгением Ениным. Мы едем раньше и оставляем его с бокалом украинского вина "Колонист" и ребрышками. Он признается, что иногда заканчивает день вином или 30-50 граммами виски.

the Babel

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