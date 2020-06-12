Мобильные вышки распространяют коронавирус? Депутат опроверг причину истерии

Мобильные вышки никоем образом не могут способствовать распространению коронавируса, так как это биологический организм, который передается только во время контактов.

Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL об истерии среди украинцев из-за "чипирования", 5G и эпидемии коронавируса.

"Если общий фон излучения вокруг построенной вышки в экологической норме, то она никоим образом влиять на людей не будет. Разве что находиться рядом с ней или залезть. А инфекцию – биологический организм – можно разносить только во время контактов, а не с помощью нематериальных радиоволн", – заверил депутат от партии "Слуга народа" и эксперт по кибербезопасности Александр Федиенко.

Коронавирус и мобильные вышки

По его словам, в целом на людей влияют немало вещей: солнце, телефоны, микроволновки, которые работают на радиоволнах, выше, чем любая технология 4G или 5G.

"Ко мне, как к депутату, поступило письмо, что в таком-то селе находится вышка мобильного оператора, мы тут все болеем, убирайте ее. Ее перенесли, качество связи ухудшилось и теперь эти люди пишут другие письма, у них плохая связь, надо что-то делать. Вот так тренды современных технологий почему-то приносят нам фобии", – подытожил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Украины Владимира Зеленского просят законодательно запретить чипирование граждан. Соответствующая петиция зарегистрирована 5 июня на сайте президента.