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8 апреля • обновлено в 16:12
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Как в зоне ООС проверяют на коронавирус: появилось разъяснение

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Все мобильные госпитали в зоне ООС обеспечены экспресс-тестами на коронавирус. Также проведено более полутысячи ПЦР-тестов среди военных.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил руководитель пресс-службы Командования Медицинских Сил ВСУ Алексей Мазепа.

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В ВСУ провели более 500 ПЦР-тестов для военнослужащих

В ВСУ провели более 500 ПЦР-тестов для военнослужащих

armyinform

"Сейчас уже во всех наших госпиталях есть экспресс-тесты на коронавирус. В мобильных госпиталях, развернутых в районе ООС, таких тестов – 2000. Кстати, в ООС уже выполнено ПЦР-тестирование более 500 военнослужащих. Протестированы те из них, кто входит в группу риска – командиры различных уровней, медперсонал, пресс-офицеры. Эти тесты нам предоставил Благотворительный фонд "Вернись живым", – отметил Мазепа.

Он также сообщил, что ВСУ имеют собственные лаборатории – с потенциалом проведения до 350 ПЦР-тестов в сутки.

"Военные учреждения здравоохранения укомплектованы врачами инфекционистами. В состав службы превентивной медицины входят 5 региональных санитарно-эпидемиологических управлений. Медицинские силы сейчас имеют 3 стационарные и 3 мобильные лаборатории, которые при надлежащей комплектации способны проводить ежесуточно до 350 ПЦР-тестов", – подчеркнул Мазепа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 7 апреля было зафиксировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. Последний выявленный случай – 42-летняя женщина, работавшая в котельной одной из воинских частей Ивано-Франковской области – с 30 марта находилась в реанимации. Она умерла утром 6 апреля. А вечером того же дня ее заболевания COVID-19 было подтверждено лабораторно.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины военные госпитали
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
"Вротестированы те из них, кто входит в группу риска – командиры различных уровней, медперсонал, пресс-офицеры." - активные боевые пидapacы. На остальных плевать!
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