Как вызвать мобильную бригаду для тестирования на COVID-19: Степанов дал инструкцию

С 26 ноября украинцы могут вызвать мобильную бригаду для забора образцов на тестирование через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Об этом на брифинге 26 ноября сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Однако экстренную медицинскую помощь таким образом вызвать не получится, уточнил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"С сегодняшнего дня каждый может через контакт центр МЗ заказать мобильную бригаду по телефону 0800 60 20 19, если есть симптомы коронавирусной болезни. Но если вам по какой-то причине не вызвали мобильную бригаду, или вы не можете дозвониться своему семейному врачу, надо звонить на этот номер и вызвать мобильную бригаду, которая приедет и возьмет у вас мазок для того, чтобы сделать тест и подтвердить или опровергнуть COVID-19", – рассказал министр.

Он отменил информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что якобы через этот контакт-центр можно вызвать скорую помощь.

По словам Степанова, алгоритм вызова в данном случае не изменился – как был номер 103, так и остался.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине в конце декабря могут ввести полный локдаун в случае, если карантин выходного дня не поможет снизить нагрузку на больницы. Окончательное решение могут принять уже в начале следующего месяца. Об этом на заседании Кабинета министров Украины 25 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, праздники могут привести к всплеску заболеваемости. Поэтому Кабмин уже разрабатывает сценарий полного локдауну.