Мобилизация в Украине: суд поставил точку в вопросе особого режима

Особый период в Украине, объявленный 17 марта 2014 года, действует по настоящее время.

Об этом со ссылкой на письмо Верховного суда Украины сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что ВС письмом председателя Валентины Данишевской главе генштаба ВСУ Виктору Муженко от 13 июля поставил точку в вопросе действия особого периода в стране.

"Верховный суд однозначно сформулировал правовую позицию относительно толкования понятия "особый период" в постановлении от 25.04.2018 по делу № 205/1993/17-ц (кассационное производство № 61-1664св17). В постановлении указано, что период действует в Украине от 17.03.2014, после обнародования указа президента Украины от 17.03.2014 № 303/2014 "О частичной мобилизации", - говорится в сообщении.

В Генштабе также подчеркнули, что Верховный суд придерживается правовой позиции, согласно которой особый период в Украине действует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Петр Порошенко подписал закон, мотивирующий служить в армии.