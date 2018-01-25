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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
ПолитологВсе статьи автора

Мобилизация: чего боятся в "Л/ДНР"

9.1т

На оккупированной территории Луганщины в так называемой ЛНР начался масштабный призыв гражданского мужского населения на военные сборы. Без всяких уговоров – на эти сказки про защиту от страшной Хунты или посулы большой миски с похлебкой от русского мира давно никто не клюет. Все кто клевал, уже служит или кормит червячков. Так что – принудительная мобилизация со всеми печальными перспективами в случае неявки.

Предварительные списки потенциальных защитников земли русской были добросовестно составлены заранее местной милицией, чиновниками и бдительными бабушками. Что характерно, подобные мероприятия начались в Донецке (так называемая ДНР) накануне. Тоже повестки под роспись, участковые ходят по квартирам и предприятиям, а в четверг призывники убыли на сборы со сменой белья и запасом продуктов на сутки. Не то чтобы в "ДНР" бюджет был меньше, чем в "ЛНР". Просто волонтеров у них нет, а кормить вот так сразу своих защитников вожди не хотят. Ключевой вопрос – зачем это вдруг по всей территории ОРДЛО такая суета с призывом? Тем более, как не экономь, а процедура накладная.

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Колбасная дилемма. Будни крепостных шахтеров

Верить в большое наступление силами принудительно собранных "ополченцев" может только очень наивный человек. Те, кто хотел воевать за "республики", уже давно отвоевались. Осталось небольшое количество тех, кто не просто хотел, но и умел. Но боевые качества местного ополчения настолько жалкие, что все проблемные места Россия вынуждена закрывать своими отпускниками. Где-то количество "ихтамнет" составляет порядка 50% всего личного состава, на отдельных направлениях местных вообще нет от слова совсем. Так что мотивация простая, как мычание. Повязать документально максимальное количество местных жителей.

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Два варианта возвращения Украины в яму "русского мира"

Когда армия РФ уйдет из Донбасса, она оставит массу народу, которые по документам сотрудничали с оккупантом. Носили форму, регистрировались в военкомате, держали оружие в руках. Могут пару раз бросить их на передовую и тоже отметить этот факт в бумагах. Подкрепив его призовой порцией баланды "за участие в боевых действиях против Украины". Просто потому что местным вождям и прислуживающим им мелким бесам очень страшно. Их оставят тут, забирать в РФ их никто не планировал. А сидеть категорически не хочется. Вот и включается трусливая уголовная логика. Повязать как можно больше народу – всех не посадят. Но на всякую хитрую гайку всегда найдется болт с резьбой…

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Автор
Кирилл СазоновКирилл Сазонов
Место
Украина
Источник
Источник:site.ua
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