МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Микола Малуха
Микола Малуха
Блогер, экономистВсе статьи автора

Многодетные семьи: стоит ли рожать детей

872

"Многодетные семьи - несчастные нищеброды и счастливой жизни им не видать".

Я уже как-то писал, что в нашем обществе существует ксенофобия по отношению к многодетным семьям. Я даже перестал на это реагировать. Но комментарии главбуха KyivPride (да-да, Киев, мать его, прайда) не смогли оставить меня равнодушным. Чувиха, работающая в правозащитной организации, фактически назвала семьи, пытающиеся хоть как-то улучшить демографическую ситуацию, тупыми свиноматками.

Многодетные семьи: стоит ли рожать детей

А ее мужинек еще что-то там вякнул мне о грантоедстве. Феерическая семейка.

Zoryan Kis, Anna Dovgopol, Tetiana Pechonchyk, очень прошу вашей реакции. Человека нужно отправить на "курсы повышения квалификации" по хейтспичу.

Читайте все новости по теме "Семья" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Микола МалухаМикола Малуха
Темы
СемьяРодители и дети
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Миколи Малухи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги