"Многодетные семьи - несчастные нищеброды и счастливой жизни им не видать".

Я уже как-то писал, что в нашем обществе существует ксенофобия по отношению к многодетным семьям. Я даже перестал на это реагировать. Но комментарии главбуха KyivPride (да-да, Киев, мать его, прайда) не смогли оставить меня равнодушным. Чувиха, работающая в правозащитной организации, фактически назвала семьи, пытающиеся хоть как-то улучшить демографическую ситуацию, тупыми свиноматками.

А ее мужинек еще что-то там вякнул мне о грантоедстве. Феерическая семейка.

Zoryan Kis, Anna Dovgopol, Tetiana Pechonchyk, очень прошу вашей реакции. Человека нужно отправить на "курсы повышения квалификации" по хейтспичу.