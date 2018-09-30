"Многодетные семьи - несчастные нищеброды и счастливой жизни им не видать".
Я уже как-то писал, что в нашем обществе существует ксенофобия по отношению к многодетным семьям. Я даже перестал на это реагировать. Но комментарии главбуха KyivPride (да-да, Киев, мать его, прайда) не смогли оставить меня равнодушным. Чувиха, работающая в правозащитной организации, фактически назвала семьи, пытающиеся хоть как-то улучшить демографическую ситуацию, тупыми свиноматками.
А ее мужинек еще что-то там вякнул мне о грантоедстве. Феерическая семейка.
Zoryan Kis, Anna Dovgopol, Tetiana Pechonchyk, очень прошу вашей реакции. Человека нужно отправить на "курсы повышения квалификации" по хейтспичу.
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