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На Донбассе взорвали машины с бойцами ВСУ: первые подробности

7.1тЧитать материал на украинском

Возле села Троицкое Луганской области оккупанты подбили две грузовые машины, в которых находились украинские военные.

Эту информацию OBOZREVATEL подтвердил начальник пресс-центра штаба ООС Виталий Саранцев, добавив, что данные уточняются.

"Да, нам известно об этом событии, сейчас на месте работает медицинская бригада, которая оказывает необходимую помощь пострадавшим. Погибших нет, информация о раненых уточняется", – сказал начальник пресс-центра.

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На Донбассе взорвали машины с бойцами ВСУ: первые подробности
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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Один хахол ранился, когда в носу ковырялся. А так потерь нет. Минус семь террористов, если чо.
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Маленький Иппу Лохлов, всё верно, только ковырялся в дупе.
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Ответочка прилетела, за подбитых работяг. Дале буде. Потерь нет.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Неуй лазить где вам запретили.
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