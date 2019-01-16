На Донбассе взорвали машины с бойцами ВСУ: первые подробности

Возле села Троицкое Луганской области оккупанты подбили две грузовые машины, в которых находились украинские военные.
Эту информацию OBOZREVATEL подтвердил начальник пресс-центра штаба ООС Виталий Саранцев, добавив, что данные уточняются.
"Да, нам известно об этом событии, сейчас на месте работает медицинская бригада, которая оказывает необходимую помощь пострадавшим. Погибших нет, информация о раненых уточняется", – сказал начальник пресс-центра.
Война на Донбассе
Смотрите видео по теме:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с начала 2019 года Украина понесла непоправимые потери на Донбассе:
14 января на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский воин 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, младший сержант Семенюк Николай Иванович.
10 января в зоне ООС погиб украинский военный Владимир Крупский (Заяр) из города Гадяч Полтавской области.
1 января, в результате обстрела со стороны оккупационных войск, погиб военнослужащий Объединенных сил.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.