На Донбассе взорвали машины с бойцами ВСУ: первые подробности

Возле села Троицкое Луганской области оккупанты подбили две грузовые машины, в которых находились украинские военные.

Эту информацию OBOZREVATEL подтвердил начальник пресс-центра штаба ООС Виталий Саранцев, добавив, что данные уточняются.

"Да, нам известно об этом событии, сейчас на месте работает медицинская бригада, которая оказывает необходимую помощь пострадавшим. Погибших нет, информация о раненых уточняется", – сказал начальник пресс-центра.

Война на Донбассе

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с начала 2019 года Украина понесла непоправимые потери на Донбассе:

14 января на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский воин 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, младший сержант Семенюк Николай Иванович.

10 января в зоне ООС погиб украинский военный Владимир Крупский (Заяр) из города Гадяч Полтавской области.

1 января, в результате обстрела со стороны оккупационных войск, погиб военнослужащий Объединенных сил.

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