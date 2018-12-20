''Если верят в Москву, то ангела хранителя им'': интервью с перешедшим в украинскую церковь экс-митрополитом МП

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко сообщил о переходе в Единую Православную церковь Украины во время службы в Спасо-Преображенском храме. Прихожане встретили его слова аплодисментами, хотя часть священников не поддержала митрополита.

Что сейчас происходит в храмах Украины – OBOZREVATEL выяснил у Александра Драбинко.

- Владыка Александр, вы на службе сказали о том, что переходите в Единую Православную церковь Украины. Что сейчас происходит в храме, есть ли священники, прихожане, которые ушли из-за вашего решения?

- Я был на Соборе, который является учредителем ЕПЦУ. Об этом же я сказал и на службе в храме, мы уже во время службы упоминали нового Предстоятеля церкви. До получения Томоса несколько священников ушли в отпуск.

Александр Драбинко Лига.нет

Что касается прихожан, пока я не могу ответить на этот вопрос, поскольку с прихожанами больше общаются священники, а я приезжал и проводил богослужения, потому что я настоятель собора. Какие и у кого мысли на этот счет – я не знаю, в душу не заглянешь. Но все прихожане всегда знали мою позицию и мою точку зрения. Это не было секретом, как и то, что я был участником Собора. И мое решение, что мы будем принадлежать к Единой поместной канонической автокефальной церкви Украины, не является секретом. Об этом говорили самые ярые русофилы, начиная с 2000-х годов.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

- А как вы думаете, как люди себя поведут, останутся они в храме или пойдут в московскую церковь?

- Если они идут в "русский мир", то они уйдут из храма. Если они идут молиться Богу, имеют церковное видение, тогда они останутся. Тут уже зависит от них самих. Все зависит от того, кто во что верит.

Если верят в Москву и ее политику, то ангела хранителя им

Если верят в Бога и приходят в храм, чтобы иметь евхаристическое общение, спасаться и жить по Евангелию и по заповедям, что всегда у нас и проповедуется, то тогда они останутся.

Богослужение Митрополита Киевского и всея Украины Епифания

- Кто-то мешает вам сейчас со стороны Московского патриархата, может, ведутся какие-то разговоры, звонят, может, есть угрозы?

- Нет разговоров, звонков и угроз нет. Есть просто-напросто фабрика ботов, которая активно работает на то, чтобы под каждой новостью, которую я публикую на своей странице в Facebook наливать грязи, если не хуже.

На самом деле разойтись можно было полюбовно. Эта церковь каноническая, и эта церковь каноническая, кто куда хочет, тот туда и идет

Зачем запугивать священников запретами, зачем угрожать епископам – мол, если вы пойдете туда, то вас запретят, отлучат от церкви. Хотел бы спросить у них, а кто вам дал право принимать такие решения?

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

- Как вы думаете, другие священники Московского патриархата последуют вашему примеру со временем?

- Я более чем уверен в этом. Это произойдет после решения канонического вопроса о предоставлении Томоса. Уже 6 января будет вручение, и думаю, тогда все вопросы снимутся. Многие священники сейчас звонят, советуются, спрашивают. Но пока у нас нет уставных документов и нет юридической базы, поэтому мы воздерживаемся от каких-то действий. Но движение будет. И еще какое!

Президент Петр Порошенко и Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

Смотрите видео по теме