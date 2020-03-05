Несколько десятков украинцев, которые сейчас находятся в охваченной коронавирусом китайской провинции Ухань, не хотят возвращаться на родину. Частично с этим и связана задержка с эвакуацией украинки с собачкой Анастасии Зинченко.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник, который имеет отношение к процессу эвакуации украинцев из Поднебесной. По его словам, сейчас в провинции около 3-х десятков человек и отечественное посольство на связи со всеми. Уже было предложение покинуть страну и вернуться на родину, но украинцы не желают возвращаться.

"Связано это с Новыми Санжарами или нет – не знаю. Но этим людям предлагали вернуться. Некоторые говорили, что лучше остаться уже в Ухане и переждать пик заболевания, чем ехать в Киев, где нет 100% гарантии того, что им будет в случае заболевания лучше", – пояснил собеседник.

Также он прокомментировал и информацию о том, что 22-летняя Анастасия Зинченко вместе со своей собакой уже несколько недель не может покинуть страну и вернуться в Киев. Девушке действительно предлагали вернуться, но ситуация стоит на месте. С одной стороны она активно ведет социальные сети, с другой – не спешит идти на компромисс с украинским посольством и оставлять там своего питомца.

Анастасия Зинченко

К слову, ситуацию с девушкой прокомментировал в Новых Санжарах и президент Владимир Зеленский. "Есть проблемы внутренние. Она (Анастасия Зинченко) – нормальный человек, но она должна понять, что сейчас серьезная ситуация. Есть сложные вопросы жизни людей, и мы с ними сейчас работаем. Поэтому это уже не вопрос шуток. Мы не можем влиять на законодательство Китая и на их решения".

"Если Китай не выпускает ни одного животного с территории, то мы ничего не можем сделать. Мы, как государство, можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит – вы ее заберете. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолет за собачкой – это уже немножко перебор", – цитирует Зеленского Украинские новости.

Instagram Зинченко

У девушки же другая версия. "В интернете гуляет такая информация. Это фейк. Мне сегодня никто не звонил и не писал ни с какими предложениями и вариантами", – написала Зинченко у себя в Instagram.

Стоит отметить, что после интервью OBOZREVATEL и последующей популярности (общения с другими СМИ, а также президентом Зеленским) девушка перестала отвечать на сообщения. Сейчас она активно продвигает свою страницу в Instagram, где у нее уже 29 тысяч подписчиков.

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