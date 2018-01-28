Закон профессиональной практики Дрю: кто платит меньше всех, больше всех жалуется (в дополнение к постулату Харриссона - на каждое действие есть равная ему противодействующая критика. Примечание для Украины – не равная, а многократно превышающая).

Полезно все-таки иногда оторваться от нескончаемых буднично-ремонтных дел, перемежаемых в короткие перерывы заглядыванием в ФБ, где в очередной раз образовалась очередная зрада, закончившаяся очередной моновской поркой "ховрахов лишайных". И просто съездить в город: по магазинам, к детям, на концерт. И оценить свежим "незамыленным" взглядом масштабы зубожіння рідної країни. Нормально прочищенные дороги. Очередь из машин от самого поворота с Окружной на въезд в Столичный рынок. Забитые стоянки и очереди в кассах Метро и Эпицентра. Огромный выбор товаров – что радует, и "отечественного производителя" прибавилось. Поток родителей с детьми, идущих на ВДНГ. Забитый посетителями бассейн с приличной стоимостью абонементов (подвозили вечером детей – они стали ходить, когда поток чуть-чуть рассосется, чтобы иметь возможность спокойно поплавать).

Прекрасный концерт киевского квартета саксофонистов в чудесном зале бывшей караимской кенассы (все-таки Киеву очень повезло с Городецким) при полном аншлаге. А пока ехали на концерт – толпы зрителей и у театра оперетты, и у оперного (это то,что проезжали – думаю, что в субботний вечер во всех театрах та же картина – благо, выбор на любой вкус). И, как в аквариумах, под яркими вывесками, люди в кафе. И красивая иллюминация везде. И масса иностранных туристов в центре. Все, вроде как раньше, только часто мелькают на улице люди в военной форме. Правда, выглядят и экипированы достойно, не то, что те партизаны в разнокалиберной одежке-обувке, которых мы провожали на фронт в 2014 году.

А потом заканчивается волшебная музыка. И чудесный зимний вечер. Включаешь телефон – бац! Виды Луганска с комментариями семейной пары бывших друзей, как хорошо там живется духовно воцерковленным (московским патриархатом) людям, которым ничего материального не нужно, кроме "дедывоевали-ценностизавещали". Все-таки, религия, отшлифованная рашенскими попами-кгбистами, - это оружие массового поражения, подлежащее уничтожению. Потом пара звонков из Зоны с привычными луганскими обидками в адрес Украины вообще и Порошенко в частности. А финальным аккордом – перепост с очередным разоблачением президента еще от одной луганской подруги. Причем, что настораживает в последнее время, так это то, что проукраинские люди (с другими стараемся не общаться) массово утратили способность думать и анализировать, не говоря уже о воле к собственному спасению.

Новости До августа большой войны на Донбассе не будет

Неужели нам не удастся отразить эту спланированную атаку теперь и на пропагандистском поле всей страны? Страшные четыре года не привили иммунитет к лживым манипуляциям? Чем тогда вы, "порошенкосвергатели" и киевоненавистники лучше оболваненных "путинвведистов"? Только те повелись на одни сказки, а вы на другие. Принцип-то один: "Мне все должны. Пусть прибавят пенсию, закончат войну, построят, обеспечат, доставят, осчастливят. А я посижу, как Емеля на печи, да подумаю, от кого еще манны небесной дождаться". Увы, мысли материальны. Ноль, умноженный на что угодно, дает в результате ноль. "Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь, и не герой" - пророческие строки. Чтобы выиграть в лотерею у судьбы, надо хотя бы купить билет.

P.S. Нет, не жестокая – просто устала. Напоминаю на всякий случай: у нас, как и у многих, в Луганске были квартиры, пожилые родственники, налаженная жизнь старшеньких, могилы предков. Осталось последнее – и это наш выбор. Сцепить зубы и идти вперед. Работать и платить налоги. Решать свои проблемы. Помогать в меру сил. Сначала всем подряд. Теперь только тем, кому нужна удочка, а не пожизненная даровая рыба. Да, есть среди знакомых такие, кто имеет миллионы на счетах и в стекляных банках, квартиру в Киеве, несколько в Луганске – и требует-требует-требует. Есть и такие, которые исправно все эти годы получают пенсии и пособия здесь, живя там, и ратуют за уничтожение всех киевлян (т.е. и нас). И они тоже считают себя "украинскими патриотами", ведь за деньгами же регулярно ездят в Украину.

Есть те, кто ненавидит трехбуквенную, но инертно плывет по течению. Завидует тем, кто уехал – так странно читать их обиженные комментарии под постами наших луганчан, для которых жизнь в Мордоре невозможна, которые выехали в 14-15, строят жизнь с нуля (и далеко не все из них молоды – есть и нашего возраста, и постарше), снимают квартиры или, избавившись за бесценок от луганской недвижимости, осваивают что-то о-очень бюджетное вдалеке от столицы. И активно помогают "новеньким понаехавшим". Не ноют – некогда им. Уважаю и люблю.