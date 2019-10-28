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29 октября • обновлено в 01:57
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"Мне терять нечего": в Харькове завелся дерзкий "автотеррорист"

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В Индустриальном районе Харькова неизвестный мужчина "выбивает" деньги из владельцев автомобилей.

Как передает "Х**вый Харьков" в Twitter, шантажист оставляет на машинах записки с требованием перечислить ему на карту "добровольный благотворительный взнос" в размере 300 гривен.

В противном случае мужчина угрожает порезать шины или нанести другой ущерб автомобилям.

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"Человеку, не раз побывавшему в колонии, на работу не устроиться, а детей кормить надо. Мне терять нечего", - угрожает он, намекая, что дешевле будет заплатить ему, чем тратиться на новую резину.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в центре Харькова мужчина с топором посреди белого дня устроил погром в ресторане, после чего попытался скрыться.

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Место
Украина Харьков
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